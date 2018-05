Technická analýza: Několik políčků ropným býkům

První větší políček ropným býkům zasadila včera vcelku nečekaně agentura EIA, která poukázala na růst zásob surové ropy i ropných destilátů, a to velmi výrazně. Nečekané to je především kvůli tomu, že v tomto ročním období naopak zpravidla dochází k odbourávání zásob, nikoliv jejich hromadění. Radost spekulantům taky příliš neudělal ani ropný kartel OPEC, který s vidinou udržení, resp. navýšení tržního podílu ochotně mluví o suplování chybějící produkce z Iránu a Venezuely. Tím by tento nabídkový šok byl elegantně zahlazen a tlaky na růst cen rovněž. Poslední hřebíček do rakve ropnému býkovi by mohl přinést zítřejší report aktivity amerických těžařů, kteří při takto vysokých cenách rozhodně nezahálí.

USOil: WTI se po dlouhé době odrazila od horní hranice trendového kanálu, a zatím směřuje do jeho středu. Podle Fibonacciho retrecementu se silnější technická podpora nachází na úrovni 68 dolarů za barel. Neměli bychom ale podceňovat sílu psychologických úrovni, jako i v tomto případě se nabízející úroveň 70 dolarů za barel. Nicméně o tom se asi brzo přesvědčíme, neboť WTI dnes klesá o více jak 1,5 procenta a hranici 70 se blíží mílovými kroky.

Preferovaný scénář: Konsolidace pozice. Byť se ropa vrací do středu růstového trendového kanálu, nelze podceňovat silné technické úrovně, které jí můžou bránit ve větších korekcích. Dá se předpokládat lítý boj na úrovni 70 dolarů za barel, kterou bylo složité dobýt, a proto jí spekulanti nebudou chtít jen tak opustit. V takovém případě se můžeme dočkat pohybu stranou v úzkém pásmu dvou dolarů.

Alternativní scénář: Short pozice. Pokud i zítřejší report ohledně aktivity amerických těžařů dlouhé spekulanty zklame, můžou ropní medvědi najít dostatek síly k překonání technické podpory na úrovni 70 a poslat cenu ropy na další silnou technickou metu na úrovni 68 dolarů za barel. Tato hodnota odpovídá i spodní hranici současného trendové kanálu.