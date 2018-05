Měny v turbulenci: co čekat do prázdnin? / BIG EXPERT - zahraniční trhy, měny: týden od 21. 5. 2018

Devizové trhy v současnosti neprožívají nejklidnější období. V Turecku mají měnovou krizi. Citelně ale oslabuje třeba i česká koruna. Dolar zase znatelně zhodnocuje. Vzhledem k tomu, že se blíží doba dovolených, je na místě ptát se, co se stane v nejbližších měsících.

Posilování dolaru, které je vůči koruně zřetelné od poloviny dubna, pramení z několika zdrojů. Prvním je geopolitické napětí zejména na Blízkém Východě a v Íránu. To zesiluje apetýt po dolaru jakožto bezpečném útočišti pro nejisté časy. Dolar však zpevňuje také v důsledku mohutnících výdajů Trumpovy administrativy při současném snižování daní. Výsledkem totiž nemůže být nic jiného než rostoucí rozpočtový schodek USA. Na pokrytí tohoto schodku si tedy americká vláda musí více půjčovat. Vydává tudíž více dluhopisů, což snižuje jejich cenu. S poklesem ceny dluhopisu obecně roste jeho výnos. S růstem výnosů amerických aktiv roste poptávka po dolaru, neboť úložky v americké měně se tím zatraktivňují vůči úložkám v jiných měnách. Dolar však vůči euru posiluje i z důvodu jisté ztráty dynamiky ekonomiky eurozóny a z důvodu nervozity stran vnitropolitické situace v Itálii, kde v krajním případě hrozí opakování vývoje v Řecku před třemi lety. Řekové tehdy z eurozóny málem vystoupili.

Lze předpokládat, že dolaru "dojde dech" a v nejbližších měsících bude koruna posilovat. Do konce prázdnin tak zpevní z dnešní úrovně kolem 22 korun za dolar k úrovni 20,50 koruny za dolar. Vůči euru koruna ve stejném období posílí ze současné hodnoty kolem 25,80 na 25,10 koruny za euro. Korunu podpoří Česká národní banka, která bude v její prospěch dále a výrazněji než v uplynulých dnech slovně intervenovat a nejpozději na svém srpnovém měnověpolitickém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu. Stále tedy platí, že s rozměněním peněz na prázdninovou dovolenou by Češi měli spíše počkat. K posilování české měny do té doby dříve či později dojde a pak bude nákup jak dolaru, tak eura výhodnější než dnes.

Turecká lira je podobně jako česká koruna a ostatní středoevropské měny pod tlakem kvůli citelnému zpevňování dolaru a kvůli růstu úrokových sazeb v USA. V případě Turecka se však přidávají další závažné faktory, takže v jeho případě lze mluvit o měnové krizi. Způsobila ji svoji nemístně uvolněnou měnovou politikou sama turecká centrální banka, zjevně pod tlakem prezidenta Erdogana. Erdogan, jak sám říká, je nepřítelem vysokých úrokových sazeb, které považuje za zdroj inflace. Ve skutečnosti jsou to naopak nízké sazby, které růst cen podněcují. A dalším důkazem toho je právě vývoj v Turecku, kde inflace nyní dosahuje jedenácti procent. Dvojciferná inflace oslabuje kupní sílu tureckých domácností a nepříznivě dopadá třeba i na nemovitostní trh v zemi. Turecko je navíc významným čistým dovozcem ropy a její současný znatelný cenový růst ve spojení s oslabující lirou, inflací v zemi a chřadnoucí kupní silou Turků představují nebezpečný koktejl, z jehož požití se Turecko může vzpamatovávat hodně dlouho. Vyloučit jistě nelze ani politický otřes. Pro české turisty ale po odhlédnutí od všech těchto zásadních negativ značí oslabující turecká měna levnější letní dovolenou v této destinaci. Do prázdnin se totiž lira určitě nevzpamatuje.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 21. 5. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

18. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 104,56 1 162 1 100 ↑ 5,11 1 050 - 1 497 2 3 Dow Jones (US) 24 715,09 24 240 24 163 ↓ -1,93 23 500 - 25 032 1 4 NASDAQ Comp.(US) 7 354,34 7 111 7 210 ↓ -3,30 6 700 - 7 485 2 3 FTSE 100 (VB) 7 778,79 7 700 7 777 ↓ -1,02 7 550 - 7 821 2 3 DAX (Něm.) 13 077,72 13 073 13 050 ↓ -0,04 12 968 - 13 246 2 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 930,36 22 199 22 100 ↓ -3,19 21 150 - 22 946 1 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

18. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 104,56 1 170 1 090 ↑ 5,96 1 000 - 1 527 2 3 Dow Jones (US) 24 715,09 24 443 24 850 ↓ -1,10 22 500 - 25 687 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 354,34 7 064 7 300 ↓ -3,94 6 000 - 7 562 2 3 FTSE 100 (VB) 7 778,79 7 776 7 891 ↓ -0,04 7 440 - 8 100 3 2 DAX (Něm.) 13 077,72 12 873 13 000 ↓ -1,56 12 000 - 13 376 2 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 930,36 22 055 22 000 ↓ -3,82 20 000 - 23 171 2 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jan Berka, Michal Šoltéš - Roklen holding

- Roklen holding Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers