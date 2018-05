Londýn může jako globální finanční centrum skončit i v případě hladkého brexitu

Pro londýnské finanční centrum není žádný „dobrý“ brexit. Pierre Briancon na stránkách Politico totiž tvrdí, že londýnská City utrpí výrazné ztráty bez ohledu na konkrétní dohodu britské vlády a EU. Její úspěch byl podkopán již ve chvíli, kdy se Britové rozhodli, že chtějí z Unie odejít.



Politico se domnívá, že finanční centrum Londýna postavilo svou prosperitu na volném pohybu osob mezi Británií a zbytkem kontinentu. A také na dlouhodobé politice britských vlád, které se zaměřovaly na efektivní fungování volného trhu. V souvislosti s brexitem se hodně hovoří o tom, že bankéři, tradeři a finanční profesionálové obecně budou muset Londýn opustit, protože jejich zaměstnavatelé se z právních a praktických důvodů radši přesunou do některé ze zemí kontinentální Evropy. Nicméně podle Politica bude dlouhodobý negativní efekt brexitu spočívat v něčem trochu jiném. Nejde ani tak o to, kolik bankéřů nyní odejde, jako o to, kolik jich v dlouhém období kvůli odchodu z EU nepřijde.



Miles Celic stojí v čele organizace TheCityUK a tvrdí, že „City musí získávat ty nejlepší talenty, protože bez nich neuspěje“. Jenže právě to pro ni bude v následujících letech tou největší výzvou. Končí tak období, které začalo reformami Margaret Thatcherové a přivedlo do Londýna talentované bankéře z celého světa. Mířili sem francouzští experti na kvantitativní investiční metody, indičtí tradeři, němečtí analytici i švýcarští správci investičních fondů. A samozřejmě tu chtěli pracovat také Britové. Podle některých odhadů ale tvrdý brexit způsobí pokles příjmů celé City až o 15 % a vláda se k cizincům navíc nestaví právě přívětivě.





Britská premiérka Theresa Mayová v roce 2016 v jednom ze svých projevů prohlásila: „Pokud se domníváte, že jste světoobčany, nejste ve skutečnosti občany žádnými a nechápete, co občanství vlastně znamená.“ Tento a další projevy naznačují, že referendum o brexitu bylo z její strany a ze strany její vlády vnímáno jako hlasování o imigraci. A dnes je těžké věřit tomu, že britská vláda vítá lidi ze zahraničí, píše Politico. Navíc je podle něj patrný i posun v politice vůči samotné City. Premiéři jako Tony Blair a David Cameron rozvoj finančních služeb a odvětví podporovali, současní britští politici z obou hlavních politických stran ale naznačují, že už nebudou jednat s takovými ohledy.Je tedy pravděpodobné, že i kdyby brexit nakonec proběhl poměrně hladce, City už nebude těžit z přílivu zájemců o práci ze zahraničí a ani ze všeobecně vstřícné domácí politiky podporující finanční centrum Londýna . Je příliš brzy sázet na jeho úplný konec. Stále tu je obrovské know-how, obrovská síť bank, fondů a dalších organizací a strategická poloha mezi Severní Amerikou a Asií. Sami bankéři ale přiznávají, že v Londýně je čekají horší časy, uzavírá Politico.Zdroj: Politico