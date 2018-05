Tažení proti „šmejdům“ v energetice má první výsledky

Publikováno: 24.5.2018 Autor: Odbor komunikace 01400



Trojnásobný nárůst podnětů v souvislosti s tzv. šmejdy v energetice. Reakce na osvětu a spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu. V úterý společně informovaly o tom, jak se spotřebitelé mohou bránit nekalým obchodním praktikám v energetice, kterých v poslední době dramaticky přibývá (viz Pozor. Šmejdi mají novou taktiku. Za pár minut vás připraví o tisíce).

Zjednodušeně platí, že pokud má spotřebitel problém přímo s dodavatelem energií, pomůže Energetický regulační úřad. Pokud ale potíže způsobuje zprostředkovatel, potom je třeba obrátit se na Českou obchodní inspekci. Dojde-li k podomnímu prodeji, přestože to v místě zakazuje tržní řád, je třeba se obrátit na město či obec. Právě samosprávy tržní řád vydávají a podle dostupných informací jich většina prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu už zakázala. Stačit to ale nemusí, proto se objevují podněty na úplný zákaz podomního prodeje.





„Už stávající legislativa, konkrétně zákon o ochraně spotřebitele, živnostenský zákon, občanský zákoník a energetický zákon upravují práva spotřebitele a poskytují mu ochranu. Bohužel to ale nestačí, lidé často, aniž si to uvědomují, přistupují na nevýhodné energetické smlouvy a pak nevědí, co s tím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Proto se zabýváme změnou energetické zákona a chystáme také tzv. spotřebitelský kodex. Klíčové přitom pro nás samozřejmě jsou podněty z praxe. Je naprosto zásadní, aby se ozvali lidé, kteří mají zkušenosti s tzv. šmejdy v energetice. Za sebe mohu slíbit, že to nevzdáme.“

Hüner upřesňuje, že se energetický zákon otevírá v souvislosti s novými evropskými pravidly. Mělo by tak být jednodušší doplnit do něj nutné úpravy právě v kontextu s nekalými obchodními praktikami v energetice. Změna by tak mohla být rychlejší, než kdyby šlo o běžný legislativní proces.

„Do novely energetického zákona, případně do jiných právní předpisů, na základě podnětů veřejnosti mimo jiné navrhujeme, aby bylo možné odstoupit i od smlouvy uzavřené přes zprostředkovatele či se zavedla maximální délka smlouvy na dva roky. Také chceme, aby obchodník na faktuře povinně uváděl datum možnosti ukončit smlouvu bez sankce a rovněž oznamoval zvýšení cen konkrétnímu spotřebiteli,“ přibližuje některé z návrhů předseda Rady Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný doplňuje, že novela zákona o ochraně spotřebitele, tzv. spotřebitelský kodex, zase počítá s tím, že už nebude možné uzavírat smlouvy po telefonu. Právní akt by měl být uzavřen až v okamžiku, kdy bude mít písemnou podobu a spotřebitel ho podepíše. Bezecný přidává praktické rady pro veřejnost: „Nepouštějte cizího člověka do bytu, chcete-li ušetřit, vyhledejte si nejlevnějšího dodavatele sami a oslovte pak přímo jeho. A rozhodně neplaťte předražené ceny LED žárovek.“