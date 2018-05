Pozor na vše kolem Itálie, lithium nabírá na síle

Autor: Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank

Globální akcie jsou po nedávném pokusu o růst ve stavu transu. Nová italská vláda, severokorejské rozhořčení nad vojenským cvičením jižního souseda spolu s USA, slabé světové makroekonomické ukazatele a vyšší sazby znamenaly pro akciové trhy silný protivítr. Akciové trhy se proto v současnosti drží v pozadí a nacházejí se přesně ve středu mezi lednovými nejvyššími hodnotami a únorovými minimy.

V Saxo Bank si myslíme, že současné obchodování v tomto pásmu bude pokračovat. Nevidíme totiž žádný přesvědčivý katalyzátor, který by zaujal investory natolik, že by akcie stouply nad lednová maxima. Na druhé straně globální ekonomika na tom není až tak špatně, aby akcie prorazily únorové dno. Největším rizikem pro budoucnost je především posilování amerického dolaru a růst úrokových sazeb v USA.

Nepřibližujte se k Itálii

Investoři by se měli vyvarovat hromadění italských akcií. Italské akcie, stejně jako vládní či firemní dluhopisy, se vyprodávají a podle našeho názoru bude tento trend pokračovat. Nová vláda sice tvrdí, že její program nepředstavuje pro euro žádnou hrozbu, ve skutečnosti mají ale obě strany hluboko ve svých hodnotách zakořeněné principy směřujíce proti standardnímu státnímu zřízení a euru. Všechny kroky nastupující vlády tak povedou k horšímu výhledu pro euro a k nejistotě ve fiskální oblasti.

Nová italská vláda nebude posilovat eurozónu, ale naopak jí oslabí. Investoři by proto měli být obezřetní a požadovat za držbu italských aktiv zvýšení rizikové prémie. Až když se zlepší politický a hospodářsky výhled země, mohly by se italské akcie a dluhopisy stát znovu zajímavé. Podhodnocený trh totiž bude velmi lákavý.

Energetickému sektoru jsme se delší dobu vyhýbali a teprve před pár týdny jsme změnili náš názor na neutrální. Záporná cenová dynamika v porovnání s jinými sektory už zmizela. Vzhledem k tomu, že minulý týden jsme zaznamenali nové nejvyšší letošní úrovně, takticky měníme náš výhled na pozitivní.

Lithium nabírá na síle

Přestože ve světě se zatím prodalo jen 1,6 milionů elektromobilů, cena lithia od roku 2014 vzrostla o 204 procent. Představte si, co se stane, když se do roku 2040 prodá 65 milionů elektromobilů ročně. Znamená to, že investoři by měli nakupovat lithium, nikl a technologie baterií, namísto nákupu akcií konečných výrobců elektromobilů.

Z automobilového sektoru se tak možná nestane byznys s nízkými maržemi, nízkou návratností kapitálu a masivními kapitálovými injekcemi, jak se předpokládalo. David Flicking nedávno pro Bloomberg řekl: „Průmysl s lithiem je stále víc a víc zajímavý“. Tato zpráva je negativní pro spotřebitele, respektive výrobce automobilů, avšak jsou to naopak dobré zprávy pro investory a akcionáře výrobců lithia. Ceny této suroviny a ziskovost jejího zpracování budou jen stoupat.

O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhl i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.

