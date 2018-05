Bude i letošní rok pro ethereum úspěšný?

Ethereum (zkráceně ETH) patří v současné době bez pochyby na špici v oboru kryptoměn. Na této samotné platformě operuje mnoho aplikací, služeb, a dokonce dalších tokenů. Jedná se tedy o všestrannou síť, jak již bylo řečeno platformu, která poskytuje svoji kapacitu dalším projektům. Od svého představení v dnešní podobě v roce 2015 toho tato platforma má již mnoho za sebou. Vždyť jen během loňského roku hodnota etheru, vlastní měny ethereové platformy, vzrostla o více jak 10 0000 %! Nutno dodat, že veškeré transakce jsou zabezpečeny sítí na bázi blockchainu, se kterou se setkáváme mimo jiné také u bitcoinu. Na rozdíl od něj však známe jmenovitě autora. Je jím Vitalik Buterin.

Obdobně jako jakákoli jiná kryptoměna, také ether lze převádět mezi uživateli, tedy používat ho jako platidlo či udržitel hodnoty. Slouží ale hlavně jako pomyslné palivo pro celou platformu, distribuovanou platformu ethereum. Ether slouží k nastartování transakcí nebo obecně řečeno procesů, které mohou na celé platformě probíhat. Laicky řečeno a připodobněno. Vaše auto sice má pod kapotou motor, nicméně bez natankovaného paliva se nikam nedostanete. Obdobně tedy pro chod všech zavedených aplikací a také operací typu “smart-contract” se neobejdeme bez této kryptoměny – bez etheru.

Jak již bylo řečeno, ether jako by loni vystoupal do nebeských výšin. Podobně jako ostatní kryptoměny vedené bitcoinem jsme mohli být ohromeni výstupem, který tato kryptoměna předvedla. Svoje all-time-high, tedy moment s dosud nejvyšší cenou za jednotku této měny, si ether užil v polovině ledna letošního roku. Tehdy vás 1 ETH příšel na téměř 1400 amerických dolarů. Nyní, v době psaní článku v květnu, se cena za jednotku pohybuje okolo 720 amerických dolarů.

Vývoj ceny etheru v roce 2017. Zdroj: coinmarketcap.com

Není pochyb o tom, kolik peněz a v neposlední řadě i lidí se kolem kryptoměn točí. Existuje mnoho odborných konferencí na toto téma. V Torontu letos v květnu proběhla dvoudenní akce nazvaná EIP0 Summit. Na té se takříkajíc “daly hlavy dohromady”, přední odborníci a vývojáři z oblasti platformy etherea se setkali se zástupci organizací a start-upů, které se zabývají problematikou kryptoměn. Hlavními body setkání se staly následující diskuze. Dát dohromady malé i velké, tedy všechny možné zúčastněné strany tak, aby se mohli všichni bez rozdílu ve velikosti v oboru projevit. Další důležitá věc, na které se účastníci shodli, je ta, že platforma ethereum potřebuje kvalitní služby zajišťující sledování klíčových ukazatelů sítě. Jsou jimi objem transakcí, počet vzniklých chytrých kontraktů apod. Do budoucna je vždycky co zlepšovat, proto na summitu vznikl závazek vytvořit další obdobné setkání, obdobný summit a zároveň zajistit měsíční setkávání nejdůležitějších, vedoucích osob platformy.

Jak vidíme ethereum má velké plány. Jde o na trhu ojedinělou platformu, díky které spatřily světlo světla například EOS, Tronix, VeChain, BinanceCoin a mnoho dalších tokenů, které ethereum využívají pro svoji činnost. Uvidíme, kam se do budoucna budou kroky této platformy ubírat. Držme jí přitom palce, určitě se máme na co těšit!

