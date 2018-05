Škoda drží slábnoucí automobilovou výrobu (Komentář)

Výroba v automobilovém průmyslu v dubnu zpomalila o 4,2 % m/m, když kopírovala vývoj na hlavních trzích. Registrace nových aut v eurozóně stejně jako v Německu totiž meziměsíčně poklesly. Pokles zaznamenala i průmyslová produkce . Tento negativní vývoj ovšem považujeme pouze za dočasný. Spotřebitelé všude v Evropě si užívají pro ně dobrých podmínek na trhu práce a i do budoucna hledí s optimismem. Evropským firmám se sice pomalu snižují ziskové marže v důsledku rychlého růstu mezd , ale jejich investiční apetit se odrazí i pří nákupu aut. Proto očekáváme další růst české průmyslové produkce v letošním roce, a to o 2,7 %. Automobilový průmysl by se na tomto růstu měl také podílet.