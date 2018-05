Dluhy českých občanů i firem rostou. Schopnost splácet závazky je však stále vyšší

Ačkoliv všeobecně roste objem dluhů, ke konci prvního čtvrtletí mělo dluhy po splatnosti nejméně Čechů za posledních 10 let. Výrazně se též snižuje objem dluhu ohroženého nesplácením. Podle odborníků k pozitivnímu vývoji přispívají levné úvěry i ekonomický růst, díky kterému mají rodiny lepší cash flow a mohou se snáze vypořádat se splátkami půjček. Firmy jsou zase mimořádně optimistické ohledně své budoucí ekonomické situace a nebojí se investovat do rozvoje svého podnikání.

Podle sdružení Solus mělo na konci března dluhy po splatnosti 7,18 procenta dospělých občanů Česka, což je nejméně od poloviny roku 2008. Stejný trend potvrzují též údaje Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI, NRKI), podle nichž se na konci loňského roku opět výrazně snížil objem dluhu ohroženého nesplácením. Jedná se o dluh, u kterého nebyly zaplaceny tři po sobě jdoucí splátky nebo který byl zesplatněn. Jeho objem se meziročně snížil o 11,3 %.

Za výrazným poklesem ohroženého dluhu obyvatel stojí především kombinace pozitivních makroekonomických trendů. „V průběhu roku 2017 došlo k dalšímu poklesu nezaměstnanosti až na nejnižší úroveň od vzniku České republiky, což následně vedlo k tlakům na rychlejší růst mezd. Zároveň dosud nedocházelo k výraznému zvyšování úrokových sazeb u úvěrů na bydlení a úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů se dokonce mírně snižovaly,“ uvádí Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., provozovatele Nebankovního registru klientských informací. „Celkově tak ekonomický růst přispívá ke zlepšování rodinných financí a spolu se spotřebitelskou důvěrou dochází k lepšímu hospodaření s dluhy domácností. To vytváří dostatečný prostor pro další snižování dluhu ohroženého nesplácením,“ dodává Jiří Rajl.

Počet lidí s úvěry stagnuje, ale objem celkového dluhu podle BRKI a NRKI tlačí nahoru především vyšší částky, které si lidé půjčují. Celkový dluh obyvatel ČR činil ke konci roku 2017 2,14 bilionu korun a meziročně vzrostl o 9 % (177,5 miliardy korun). Průměrná částka krátkodobého dluhu určeného na spotřebu vzrostla meziročně o 7,4 % a dosáhla 180 tisíc korun na jednoho klienta. Průměrná částka u dluhů určených na bydlení vzrostla meziročně o 9,4 % a poprvé v historii přesáhla výši 1,5 milionu korun. Výrazně roste hlavně objem úvěrů ze stavebního spoření. „Průměrná výše účelových hypotečních úvěrů letos dosáhla 2,24 milionů korun, u úvěrů ze stavebního spoření je to pak 950 tisíc korun,“ uvádí David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Zatímco v roce 2014 činila průměrná výše hypotéky 1,79 milionu, úvěry ze stavebního spoření dosahovaly průměrně 370 tisíc korun, tedy ani ne na 40 % současné výše,“ dodává David Eim s tím, že zásluhu na tom má dofinancovávání hypoték kvůli omezení LTV. Dalším faktorem je růst úrokových sazeb hypoték, který je znatelně rychlejší než u úvěrů stavebních spořitelen, jejichž sazby víceméně stagnují.

Objem úvěrů roste i ve firemní sféře. Ke konci minulého roku se podle NRKI dluh obchodních společností u nebankovních finančních institucí meziročně zvýšil o 15,2 % na 145,4 miliardy korun. Vzrostl i počet firem s úvěrem, a to o 6 998, což činí podle NRKI 11,7% nárůst. „Zvýšený zájem o úvěry pro firmy registrujeme již od půlky roku 2015. Pozorujeme jasné signály, že se tak děje v reakci na růst ekonomiky,“ potvrzuje trend Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky, jež firmám poskytuje zajištěné nebankovní úvěry Hard Money Loans. Firmy jsou podle něj díky pozitivní náladě v ekonomice stále více ochotny investovat do rozvoje svého podnikání. Aktuální Index podnikatelské nálady Hospodářské komory navíc ukazuje, že české malé a střední podniky jsou v rámci EU letos nejvíce optimistické. „V loňském roce jsme zaznamenali meziroční růst o 19 %. Trend pokračuje i letos a očekáváme, že objem námi poskytnutých úvěrů v segmentu SME poroste o 40 %,“ dodává Petr Vencálek.



