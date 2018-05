Praha otevřela pozitivně, evropským automobilkám zatápí Trump

Dnešní den začíná na evropských trzích pozitivně. Nejprve se podívejme do našich končin, kde index PX připisuje necelé 1 % poté, kdy včera zavíral pod úrovní 1100 bodů. Dnes tedy zažívá návrat ke svým obvyklejším hodnotám. Největšími tahouny jsou CETV (+1,8 %), ČEZ (1,4 %) a Philip Morris (+1,3 %). Dokonce dnes zažíváme otevření, při kterém žádná z akcií není v záporných hodnotách. Uvidíme, jak se bude indexu dařit s přibývajícím časem.



Německý index DAX je při otevření pozitivní jen mírně a balancuje okolo včerejších zavíracích hodnot. Aktivistický fond Elliott potvrdil zprávu z úterý, že má „signifikantní“ podíl ve společnosti Thyssenkrupp, která dnes již na toto potvrzení reaguje pouze jednoprocentním nárůstem, oproti předvčerejšímu růstu o 8 %. Opačná situace je v automobilovém sektoru. Na začátku týdne rostly díky Číně, která nahlas uvažovala o snížení importních cel na osobní automobily. Dnes je situace z opačné strany strhává do záporu, když USA zjišťují, zda import automobilů ohrožuje jejich „národní bezpečnost“. Pokud z nějakého důvodu zjistí že ano, může to vést k novým clům na zahraniční automobily.

V duchu výše zmíněného jsou dnes prozatím poraženými na evropských trzích automobilky, které padají o 1,5 %. Růst si naopak připisují chemičky (+0,9 %). Futures na americké indexy prozatím mnoho neprozrazují – DJIA -0,06 %, S&P 500 -0,03 % a Nasdaq +0,14 %.