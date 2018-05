Ranní komentář: Vazal není partner

Americký prezident přitvrzuje. Nově si vzal na paškál importovaná auta a zvažuje, že je zatíží dodatečným clem. V jeho očích je to otázka státní bezpečnosti. V těch našich spíš apel na dvou frontách. Prvně mezi voliči republikánů, kteří v listopadu potřebují obhájit svou většinu v americkém Kongresu. Nacionalistická struna je oblíbeným předvolebním nástrojem napříč světem, tak proč na ní nevsadit i tentokrát. Tím spíš, když samotnému Trumpovi přihrála křeslo v Bílém domě. Druhým důvodem může být snaha přitlačit obchodní partnery do kouta a vyjednat lepší podmínky. V tomto případě nicméně Trump balancuje na hraně. Strategie „dělej, co říkám, nebo uvidíš“ zcela mění pravidla hry. Z partnerů se totiž stávají spíše vazalové.

Takto předefinovaná spolupráce stojí na vrtkavých základech a nutně zesiluje nespokojené hlasy (zejména) ve vazalském táboře. Už Niccolo Machiavelli totiž věděl, že „lidé nikdy nezapomenou na svobodu a minulé pořádky“. Motivace z nerovnovážného stavu vystoupit je bolestivým, leč možným krokem. Přesně to je scénář obchodních válek ve svém konečném důsledku.

V Evropě pozornost přitahuje formování italské vlády. Hnutí pěti hvězd a Liga Severu už získaly od prezidenta podporu pro svého premiérského kandidáta. Větším tématem je nicméně budoucí směřování země. Itálie operuje s ohromným zadlužením, do jehož řešení se protisystémovým stranám jen stěží bude chtít jít. Otázkou pak zůstává vztah k členství v evropských institucích.



Jan Šumbera, analytik