Fidelity: Geopolitika a její vliv na trhy

Geopolitika se opět dostává do centra pozornosti. Je proto logické, že také investoři budou řešit její dopady na již zralý globální ekonomický cyklus a na ještě rozšířenější tržní cyklus většiny akciových a dluhopisových indexů. Na jedné straně geopolitika vysvětluje nedávné období tržní volatility, to ale může být zavádějící. Podle mého názoru to dokazuje nepochopení toho, co hnalo nahoru výnosy v posledních letech, uvádí ve svém komentáři Paras Anand, hlavní ředitel pro oblast akcií v Evropě společnosti Fidelity International.

Pro ty, kdo připouštějí, že nadměrně uvolněná měnová politika do značné míry podporuje cenu aktiv, by největší obavou nemělo být ekonomické zpomalení, které je částečně způsobené rostoucím geopolitickým napětím nebo obchodní válkou mezi USA a Čínou. Ve skutečnosti je to optimistická vize ekonomiky (a míry cenové inflace), která nadále převyšuje očekávání zahrnutá v trhu s dluhopisy.

Trump a dělnické hlasy

Jestřábí rétorika ohledně dovozních tarifů, které navrhuje Trumpova vláda, směřuje hlavně na Čínu, ale potenciálně zahrnuje i Evropu a další obchodní partnery. Podle Ananda je těžké nevěřit, že to je pouze politicky řízené. V kontextu širokého amerického hospodářství a z pohledu celkové výkonnosti americké ekonomiky by úspěšná obnova v sektorech, které jsou nejvíce ovlivněny zahraničním "dumpingem", sotva něčím pohnula.

Ve střednědobém horizontu, s volbami na obzoru, si bude Trump chtít zajistit hlasy voličů z řad dělníků, protože právě u nich je vysoké riziko, že změní své preference. Důvodem je i to, že zatím nejúspěšnějším Trumpovým politickým krokem byla daňová reforma, ze které však benefitovala spíše Wall Street než obyčejní lidé. V posledních letech mnozí zjišťují, že 30 let globalizace je mnohem složitější a bolestivější, než by se mohlo zdát, zatímco kladení důrazu na národní zájmy se ukazuje jako důležitý krok vítězné strategie.

Lépe kapitalizován a méně propojen

Paras Anand poukazuje na řadu geopolitických událostí, ke kterým došlo v posledních letech, kdy pokračoval ekonomický růst. Skutečnost, že globální finanční systém je mnohem lépe kapitalizován a je méně propojený, bude podle něho omezovat rozsah ekonomických šoků vyvolaných těmito geopolitickými událostmi v porovnání s tím, jak tomu bylo v období bezprostředně po finanční krizi.

„Tento mírný výhled na geopolitické prostředí by však neměl nikoho přesvědčit, aby se stal nadšeným nákupčím na trzích. Pokud mám pravdu, že ekonomické důsledky nedávných událostí budou menší, než se lidé domnívají, pro centrální banky bude těžké, aby nereagovaly omezováním likvidity a následně větší diferenciací mezi cenami aktiv,“ upozorňuje Paras Anand.

„Při tomto scénáři očekávejme spíše nejistou dobu než zlepšování celé ekonomiky. Přebytečná likvidita v systému znamená, že je malá pravděpodobnost, že bychom zažili prodloužený medvědí trh. Volatilita, která trvá od počátku roku 2018, může pokračovat. Jak jsme viděli na nedávných příkladech Facebooku, WPP a na vysoké úrovni dopadů aktivity společností v mnoha sektorech trhu, akcie jsou spíše posouvány konkrétními událostmi než širším geopolitickým nebo makroekonomickým prostředím. V tržním prostředí to tak obvykle bývá, ale je snadné na to zapomenout, když je dlouhou dobu patrný pravý opak,“ shrnuje Paras Anand.