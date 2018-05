Jedete se psem do Chorvatska? S některými plemeny vás mohou otočit na hranicích.

Odborníci varují: Dovolená v Chorvatsku se pro rodinu se psem může změnit v noční můru. S některými plemeny vás mohou otočit na hranicích. Chorvatsko totiž do země nepouští křížence teriérů typu bull, pokud s sebou majitelé nemají průkaz původu.

Na facebooku na problémy při cestách s určitými plemeny do Chorvatska upozornila stránka Psí magazín. "Do Chorvatska nesmějí vstupovat kříženci teriérů typu bull. Pokud pes vzhledově odpovídá nějakému takovému plemeni, předpokládá se, že jde o křížence teriéra typu bull," stojí v příspěvku.

Takovým psům bude odepřen vstup do Chorvatska. Majitelé se tak na hranicích musí otočit a odjet zpátky. Pokud by si toho náhodou celníci nevšimli a pes se do země dostal, umožní mu normálně z Chorvatska odcestovat.

Do země smí jen ta plemena teriérů typu bull, která jsou uznaná FCI (Mezinárodní kynologickou federací) a majitel má od psa průkaz původu. Ten si nesmí při cestě do Chorvatska zapomenout vzít s sebou.

Informaci potvrzuje také web Pettravel.com. "Všechny typy teriérů typu bull a jejich kříženci (stafordšírský bulteriér, americký stafordšírský teriér, bulteriér a miniaturní bulteriér), které nemají průkaz původu vydaný v jedné z členských zemí Mezinárodní kynologické federace, nebudou vpuštěny do Chorvatska. Převoz, vstup a dočasný pobyt je zakázaný pro všechny typy teriérů typu bull, které nejsou registrovány u FCI a také pro jejich křížence," uvádí web.

Pro cesty se psem do Chorvatska samozřejmě platí i standardní podmínky jako je nutnost mít psa očipovaného a řádně očkovaného.