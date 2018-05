Hrozí útok investičních „čelistí“. Jak na něj reagovat?

Jeffrey Kleintop z investiční společnosti Schwab radí svým klientům, že je čas „vydat se kontrariánskou cestou a změnit strukturu portfolia, co se týče amerických a zahraničních akcií, akcií růstových a hodnotových a akcií velkých a malých společností“. Na nepřipravené investory totiž nyní čekají „minimálně tři útoky tržního žraloka, které by mohly jejich portfolio výrazně oslabit“.



První z grafů ukazuje, jak mohou investiční „čelisti“ sklapnout u portfolia, které je příliš vychýleno směrem k americkým či naopak mezinárodním akciím. Když roste modrá křivka, vedou si lépe mezinárodní akcie, když roste křivka oranžová, americké akcie vítězí nad zahraničními.







Tyto čelisti byly široce rozevřeny na počátku sedmdesátých let, ale pak se uzavřely tím, jak se zlepšila návratnost mezinárodních akcií . A vážně zranily investory, kteří včas nezměnili strukturu svého portfolia. Zisky mezinárodních akcií postupně vedly k dalšímu rozevření čelistí na konci osmdesátých let. A dnes jsou čelisti otevřeny znovu díky výborným výsledkům amerických akcií . „Nikdo neví, zda jde již o maxima, čelisti by se mohly otevřít ještě více. Riziko jejich sklapnutí se ale zdá být vysoko. Investoři by se tak měli připravit a rebalancovat svá portfolia od amerických akcií k mezinárodním,“ míní Schwab.Podobnou logiku otevřených a hrozících žraločích čelistí Schwab aplikuje i na růstové a hodnotové akcie . Jak ukazuje druhý graf, po roce 2007 začalo období vyšší návratnosti růstových titulů, což vedlo k postupnému rozevírání čelistí. Schwab tak nyní doporučuje, aby investoři kvůli zvyšujícímu se riziku sklapnutí čelistí drželi vedle technologického sektoru nadvážené pozice i na finančních titulech.Žraločí útok pak podle investiční společnosti hrozí i na rovině skupin akcií malých a velkých společností. Podle posledního obrázku si akcie z první skupiny vedou již od finanční krize lépe než akcie velkých firem, což opět vytváří doširoka otevřené a hrozící čelisti. „Rebalancování od malých k velkým společnostem může toto riziko omezit,“ píše Schwab.