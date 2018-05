Češi o EU: Z členství máme prospěch, ale zůstáváme skeptiky

Většina Čechů připouští, že Česká republika má z členství v Evropské unii prospěch. Tak jasný názor ale nemají, pokud jde o otázku, zda je členství v ČR v Unii dobrou věcí. Zatímco v evropských zemích jsou o tom přesvědčeny dvě třetiny občanů, v Česku je to jen třetina. Většina lidí má na členství v Unii neutrální názor, vyplývá z šetření Eurobarometr.

Podle pravidelného průzkumu veřejného mínění napříč evropskými státy považuje členství své země v EU za dobrou věc 60 % respondentů, v Česku je to jen 34 %. Počet Čechů považujících členství země v EU za špatnou věc ale není tak rozdílný ve srovnání se zbytkem Evropy. V ostatních zemích je to průměrně 12 %, v Česku 18 %. Nejčastěji respondenti v ČR odpověděli, že členství v EU nepovažují ani za dobrou, ani za špatnou věc. Tuto možnost zvolilo 46 % lidí (v EU je průměr jen 25 %).

Za rok budou voliči ve všech evropských zemích vybírat své zástupce v Evropském parlamentu. Téměř dvě třetiny Čechů jsou přitom přesvědčeni, že jejich hlas v EU nemá váhu. A zatímco v celoevropském průměru přikládá tomu jít volit europoslance téměř polovina respondentů velký význam, v Česku je to jen čtvrtina.

Průzkum také ukázal, že Češi přikládají význam jiným tématům, než většina ostatních obyvatel Evropy. Když měli respondenti vybrat, která témata by se podle nich měla nejvíce projednávat v rámci předvolební kampaně před volbami do Evropského parlamentu, druhou nejčastější odpovědí v zemích EU byl boj proti nezaměstnanosti mládeže.

Za důležité téma jej označilo 48 % respondentů, v Česku to ale bylo jen 21 %. Rozdíl je dál nízkou nezaměstnaností, která je podle některých měřítek v Česku vůbec nejnižší z celé EU. Oproti tomu vysoká nezaměstnanost, a to zejména mladých lidí, trápí jižní státy Evropy. Evropané také přikládají výrazně větší důraz na boj proti změně klimatu a ochranu životního prostředí (35 % v EU vs. 20 % v ČR).

Čechy naopak mnohem více trápí bezpečnostní otázky. Stejně jako v ostatních zemích vyšlo v Česku jako nejpalčivější téma boj s terorismem. V Česku jej za důležité téma označilo 55 % respondentů, průměr EU je 49 %.

Výsledky šetření Eurobarometr za ČR:

Eurobarometr - výsledky z ČR [pdf]

Češi přikládají větší význam otázce přistěhovalectví, která v českém šetření vyšla jako druhé nejpalčivější téma. Největší rozdíl byl v otázce ochrany vnějších hranic. Zatímco ji za téma, které by měly strany primárně řešit v kampani, označilo 51 % Čechů, evropský průměr je jen 26 %!

Vybírat nové europoslance půjdou Evropané v termínech od 23. do 26. května. Evropský parlament chce, aby stejně jako před pěti lety voliči také věděli, kdo se v případě vítězství té které frakce stane šéfem Evropské komise.

Poslední volby do Evropského parlamentu v Česku provázela rekordně nízká účast, jen 18,2 % voličů. Volby těsně vyhrálo hnutí ANO, které získalo 4 mandáty, stejně jako TOP 09 a STAN a ČSSD. Tři europoslance mají komunisté a lidovci, dva zástupce ODS a jednoho Svobodní.