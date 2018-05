Manažer 21. století: týmový hráč se schopností konstruktivně a kreativně přemýšlet

Mezi nejčastější požadavky zaměstnavatelů (80 %) na uchazeče o práci s titulem MBA patří schopnost vycházet a pracovat s různorodou škálou lidí. Více než 70 % dotázaných doplňuje, že si absolventi těchto škol musí být schopni sestavit priority. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil deník The Financial Times. 1

Zaměstnavatelé v současné době vyžadují na manažerských pozicích týmové hráče, kteří jsou schopni vytvořit životaschopný a rozvíjející se pracovní tým, řešit komplexní problémy, a přitom nepřehlíží vliv digitalizace na byznys. Nejobtížnější je přitom najít zaměstnance, kteří dobře zvládají time management.

„Na tuto skutečnost jsme reagovali otevřením nového, v ČR naprosto unikátního, online MBA programu. MBA flexi je určeno všem manažerům, kteří již vědí, co budou pro rozvíjení se kariéry potřebovat. Sami si tak vyberou 10 studijních předmětů, které je profesně posunou,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI. Mezi nejoblíbenější předměty podle něj patří Strategický management, Management osobního rozvoje, Koučování či Manažerská ekonomika, vybírat je však možné z více než 60 specializací.

Podle webu usnews.com hraje v přijímacím řízení důležitou roli také celková aktivita daného uchazeče. Absolventi MBA programů musí být schopni konstruktivně přemýšlet a přinášet kreativní řešení, která jsou důležitá pro řešení konkrétních problémů. 2

Z průzkumu vydaného deníkem The Financial News dále vyplynulo, že pro podniky hledající nové zaměstnance naopak nehraje velkou roli fakt, zda mají uchazeči specializované marketingové, programátorské nebo finanční dovednosti, ovládají statistiku, environmentální management a CSR.

„Význam kvalitního manažerského vzdělávání rok od roku stoupá. Získávání stále nových znalostí, které odpovídají požadavkům našeho i zahraničního trhu, je v dnešní době stěžejním předpokladem každého zaměstnance ve vedoucí pozici. Podmínkou kvalitního vzdělávání při zaměstnání je hlavně propracovaný studijní program a flexibilita studia, která umožní skloubit výuku s náročnou prací manažera,“ uzavírá Štěpán Mika.

