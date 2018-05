EK varovala ČR, že penzijní systém může ohrozit veřejné finance

Česká republika by měla v letošním a příštím roce zapracovat na udržitelnosti svých veřejných financí, hlavně kvůli zátěži, kterou představuje její penzijní systém. Praze to dnes jako jeden z kroků ke zlepšení hospodářského výkonu doporučila Evropská komise (EK). Zmíněna byla ale také potřeba snížit byrokracii, která omezuje možnosti investovat.



Komise svá doporučení všem členským zemím, jak by mohly posílit hospodářský výkon, nabízí každoročně v rámci hospodářského cyklu známého jako Evropský semestr. Prahu by letošní materiál příliš překvapit neměl, mnohé body se v něm opakují z minulých let.





Česko by podle komise mělo řešit slabiny svého systému zadávání veřejných zakázek, především tak, aby byla zajištěna kvalitnější konkurence a přijata silnější protikorupční opatření.Další body letošních doporučení se týkají potřeby zrychlit udělování povolení pro infrastrukturní práce . Vláda by se měla snažit uvolnit omezení, která v Česku dopadají na výzkum, vývoj a inovace a pomoci zvýšit schopnost českých firem inovovat.Komise už poněkolikáté ve svých doporučeních také zmiňuje český vzdělávací systém a potřebu vyšší podpory učitelské profese. Školství by mělo nabízet kvalitní vzdělání i vyloučeným skupinám obyvatel.V doporučeních ani letos nechybí zmínka o posílení možností žen, lidí se zdravotním omezením a osob s nižším vzděláním na českém pracovním trhu. Zlepšit by se v Česku měla aktivní politika zaměstnanosti