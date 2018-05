EK: ĆR plní dvě ze čtyř kritérií pro přijetí eura

Česká republika v současné době plní dvě ze čtyř hospodářských kritérií nezbytných pro zavedení eura. Nesplňuje ta, která se týkají cenové stability a směnného kurzu. Ve své letošní zprávě o připravenosti zemí Evropské unie přijmout společnou evropskou měnu to dnes uvedla Evropská komise (EK).



Společnou evropskou měnu, tedy euro, jsou povinny zavést všechny státy Evropské unie. V současné době eurem platí více než 338 milionů lidí v 19 členských státech unie. Výjimku z přijetí eura mají Dánsko a Velká Británie, která navíc teď jedná o vystoupení z EU.





Letošní zpráva komise o připravenosti na vstup do eurozóny se tak vedle České republiky týká ještě šesti států bloku. Tři z nich - Bulharsko Chorvatsko a Švédsko - plní tři ze čtyř kritérií, s výjimkou členství v evropském mechanismu směnných kurzů, označovaném jako ERM II.Dvouletá účast v ERM II je předstupněm k přijetí eura . Například Bulharsko má nyní o vstup do ERM II značný zájem, půjde totiž o jasný signál, že země euro skutečně za několik let zavede.České republice, kde ale panuje na politické scéně shoda euro v současnosti nezavádět, kromě účasti v ERM II chybí ještě. To se týká inflace a stanoví, že průměrná míra inflace měřená v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků.Komise také upozornila, že, a tak přijetí eura neumožňují. Česko naopak plní kritéria týkající se veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb.