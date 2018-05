Globální trh s diamanty roste. Největší těžař jich za první čtvrtletí prodal o pětinu více

Skupina Alrosa, která je největší světový těžař diamantů, prodala v prvním kvartálu letošního roku diamanty v hodnotě 1,606 miliardy dolarů. Jedná se o 20% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2017. Belgické Antverpy, největší diamantový trh na světě, prodaly za stejné období neopracované diamanty v hodnotě 6,64 miliard dolarů, což je oproti loňskému výsledku o 7,5 % více. Zájem o diamanty podle největšího českého klenotnictví ALO diamonds roste i v Česku a na Slovensku.



Hodnota diamantů i cena vývozu stoupají

Podle Antverpského světového diamantového centra prošly Antverpami v letošním prvním kvartálu neopracované diamanty v hodnotě 6,64 miliardy dolarů, o 7,5 % více než v loňském prvním čtvrtletí. Vzrostla také hodnota zobchodovaných leštěných diamantů, a to o 1,34 % na 6,34 miliard dolarů. S rostoucím zájmem se zvyšuje i cena exportu neopracovaných diamantů. Ta se nyní pohybuje na úrovni 115 dolarů za karát, přitom ještě před rokem to bylo 106 dolarů. Vývoz neopracovaných diamantů dosáhl za letošní první kvartál hodnoty 3,5 miliardy dolarů, o 8 % více než před rokem. „V Antverpách, které jsou již přes 500 let hlavním diamantovým centrem, je v současné době zobchodováváno přes 80 % všech nezpracovaných diamantů a zhruba polovina všech vybroušených diamantů na světě,“ vysvětluje Alojz Ryšavý, klenotník a majitel klenotnictví ALO diamonds.



Narůst hodnoty prodaných diamantů hlásí i největší těžař diamantů na světě, společnost Alrosa. Ta v letošním prvním čtvrtletí zobchodovala o 21,5 % více neopracovaných diamantů než loni. Prodala tak neopracované diamanty v hodnotě 1,582 miliardy dolarů, zatímco v loňském prvním kartálu hodnota prodaných kamenů činila 1,302 miliardy. Celkem Alrosa za první tři měsíce letošního roku prodala opracované i neopracované diamanty v hodnotě 1,606 miliardy dolarů, což je o 20 % více než v loňském roce, kdy prodeje dosáhly 1,342 miliardy. Podle Alojze Ryšavého je rostoucí zájem o diamanty patrný i v Česku. Velká část prodaných kamenů nachází své místo v investičních špercích: „Česko i Slovensko zažívá nebývalý zájem o investiční šperky. Počet prodaných kusů v České republice vzrostl o více jak třetinu a stejně tak vzrostly i prodeje. Na Slovensku je růst ještě výraznější,“ uvádí Alojz Ryšavý.



Češi nakupují klenoty s barevnými drahokamy

Češi nejčastěji volí šperky s bílými diamanty, jejichž hodnota v případě větších rozměrů a špičkové kvality vzrostla za posledních 10 let zhruba o 60 %. V Česku se ale zájem pomalu přesouvá k nejznámějším přírodně barevným kamenům. Ještě před pár lety tvořily dle ALO diamonds šperky s barevnými drahokamy jen čtvrtinu prodejů, dnes to je téměř polovina. Češi stále častěji vedle diamantů volí také safíry, smaragdy a rubíny. Tržby ALO diamonds za klenoty s těmito drahými kameny loni v naší zemi vzrostly meziročně téměř o polovinu (43%).