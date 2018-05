Hyundai v Nošovicích loni vyrobila 356 700 vozů a vydělala 6,69 mld. Kč

Nošovická automobilka Hyundai oznámila, že v loňském roce ve svém závodě vyrobila celkem 356 700 vozů, což představuje meziroční pokles o 0,5%, ale o 1,9% to překonalo firemní plán.Pro letošek automobilka plánuje výrobu 330 000 vozů.Tržby v loňském roce klesly o 4,3% na 136,67 mld. Kč . Čistý zisk se snížil o 21% na 6,69 mld. Kč Automobilka loni vyvezla vyrobené vozy celkem do 66 zemí světa, nejvíce do Německa, Velké Británie a Španělska. V ČR se prodalo 15 722 nových vozů.Počet zaměstnanců se stabilizoval kolem 3 300.