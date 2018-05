Nálada v eurozóně na 15 měsíčních minimech, je čeho se bát?

Index PMI v eurozóně klesl na nejnižší úrovně od konce roku 2016. Klesala jak výroba, tak nové objednávky a podniky vidí v průměru hůře i výhled na nejbližší měsíce. Nové objednávky šly dolů pravděpodobně zejména kvůli pomalejšímu růstu “byznysu” v zahraničí. I tak zůstává podnikatelská nálada v eurozóně na slušných úrovních, které jsou v souladu s naším odhadem růstu v tomto roce okolo 2,4 %.Zdá se nám, že poslední zvolnění podnikatelských nálad i produkce je spíše přirozeným zpomalením z vysokých obrátek z konce roku 2017. Tomu by odpovídal i seznam nejčastěji zmiňovaných překážek dalšího růstu v některých zemích eurozóny - nedostatek pracovníků, materiálu i zpoždění v subdodávkách…, to vše ukazuje na přirozené zpomalování některých ekonomik eurozóny, které se blíží vrcholu hospodářského cyklu.Na druhou stranu ECB může být vzhledem k horším podnikatelským náladám trochu opatrnější při ústupu od QE (své plány nemusí prozradit v červnu ale až v červenci). A to i s přihlédnutím k nejisté situaci v Itálii a posledním výprodejům na rozvíjejících se trzích, které zdá se těžko snášejí vysoké americké výnosy. Na druhou stranu moc z toho by podle nás ve finále nemělo ECB odradit od ukončení politiky QE v tomto roce. Ekonomika eurozóny přes jisté zvolnění poroste opět velice slušným tempem přesahujícím 2 % a inflace by se v letních měsících i kvůli dražší ropě mohla vyšplhat k 1,7 %. A pokud se populistická vláda v Itálii rozhodne rozjet rozpočtovou expanzi, měl by to být v zásadě o důvod navíc utáhnout měnové kohouty.