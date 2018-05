Pegas se spojí s First Quality Nonw. - vznikne silný globální hráč v oboru. Nejasné dopady na minority

R2G, majoritní vlastník Pegas Nonwovens, se dohodnul na převzetí výrobce netkaných textilií pro hygienu First Quality Nonwovens za odhadovanou cenu 500 mil. USD. FQN má továrny v USA a v Číně. Z FQN a Pegasu vznikne podle nový společný podnik PFNonwovens (HN).



First Quality Nonwovens má podobnou velikost jako Pegas (300 mil. USD odhadované tržby ve 2016) a je ve stejném segmentu hygieny. Kombinace těchto dvou hráčů tak vytvoří silného globálního dodavatele netkaných textilií pro hygienu s výrobou v Evropě, USA, Číně, Egyptě a později i v Jižní Africe. To by mělo zlepšit jeho vyjednávací sílu se zákazníky. Detaily plánovaného spojení ovšem nejsou známé a dopady na minoritní akcionáře je těžké odhadovat. Do hry se může dostat opět např. odkup minorit novou entitou v případě, že by byl Pegas cílem převzetí.



Petr Bártek