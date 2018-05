GE hledá cesty prodeje dalších pojišťovacích aktiv

Tiskové agentury včera přinesly informaci, že GE hledá společně s investičními bankami cestu, jak odprodat další pojišťovací aktiva. Bohužel se ve zprávách neobjevují žádné informace o uvažovaném objemu. Jen připomínáme, že GE je v procesu restrukturalizace a další divestice se dají očekávat.

Dnes (23.5.) bude generální ředitel GE vystupovat na každoroční konferenci Electrical Products Group a investoři očekávají, že bude představen model restrukturalizace a strategický výhled společnosti. Trh očekává, že by toto vystoupení mohlo objasnit, která aktiva budou na prodej a jaký objem by tak mohla GE navýšit, aby naplnila plán restrukturalizace. Jen připomínáme, že generální ředitel GE již v pondělí oznámil jeden z prvních kroků nového plánu a to spojení železniční divize se společností Wabtec.