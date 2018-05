Pegas: R2G koupil americkou firmu First Quality a plánuje spojení do PFNonwovens. Odkup?

Majoritní vlastník Pegasu společnost R2G koupila amerického výrobce netkaných textilií First Quality Nonwovens (FQN), která má továrny v USA a Číně. Cena nebyla zveřejněna, odhaduje se na až 500 mil. USD. Následně by mělo dojít ke spojení Pegasu a FQN do společného podniku PFNonwovens.

Není úplně jasné, jakým způsobem k tomu dojde, ale pokud by FQN koupila Pegas, musela by učinit nabídku minoritním akcionářům. Cena výkupu by pak mohla být stejná jako při dobrovolné nabídce, kdy R2G získala v Pegasu 88,49 % za 1 010 Kč/akcie. To by při zohlednění dividendy nabízelo prémii cca 8,5 % ke včerejší závěrečné ceně Pegasu.