Zápis z jednání Fedu přiblíží, jaké jsou šance na trojí zvýšení sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes zveřejněný zápis z květnového zasedání Fedu by mohl poodhalit, jak reálná jsou očekávání trojího zvýšení úrokových sazeb v letošním roce. Náš základní scénář stále počítá pouze s dvojím utažením měnových podmínek. V eurozóně spotřebitelská důvěra i indikátory PMI potvrdí dobrou kondici tamní ekonomiky.

Spotřebitelé ekonomice eurozóny věří

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn zápis z posledního zasedaní Fedu. Ten by mohl poodhalit, jak reálné jsou šance na trojí zvýšení úrokových sazeb v letošním roce. Podle březnového mediánu (sestaveného na základě prognózy prezidentů jednotlivých Federálních rezervních bank) zvýší Fed sazby letos ještě dvakrát. V tomto duchu se neslo i prohlášení zveřejněné po zasedání FOMC 2. května. V rámci Fedu se však množí hlasy, že by úrokové sazby měly být zvýšeny letos ještě třikrát. Březnový medián úrokových sazeb se sice nacházel na úrovni 2,125 %, sedm odhadů se však nacházelo nad ním, zatímco osm pod ním. Vzhledem k dobré kondici americké ekonomiky, rostoucím cenám ropy a menším obavám z nízké inflace, není třetí zvýšení úroků v letošním roce úplně nereálné. Náš základní scénář však počítá pouze s dvojím utažením měnových podmínek, a to v červnu a září.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v květnu zřejmě mírně zkoriguje směrem k nule. To je však stále 1,5 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem a poblíž nejvyšších hodnot od roku 2001. Dnes zveřejněné číslo tak i přes mírnou korekci potvrdí dobrou kondici evropské ekonomiky. Podobně vyzní i květnové indikátory PMI. Kompozitní PMI by měl zůstat beze změny na dubnové úrovni 55,1 bodu. To by bylo konzistentní s růstem HDP eurozóny v Q2 18 o 0,5 %.

Na eurodolarovém trhu zavládl klid

Na kurzu eura vůči dolaru se včera podepsala absence zajímavějších údajů či geopolitických událostí. Po zklidnění situace kolem obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy se posilování kurzu dolaru zastavilo kolem úrovní 1,178 USD/EUR. Významná technická podpora 1,170 USD/EUR, která byla prolomena naposledy v listopadu loňského roku, tak zatím odolala.

Prodeje aut podpoří polský maloobchod

V Polsku dnes budou zveřejněny dubnové maloobchodní tržby. Ty by si měly udržet solidní dynamiku a díky vysokým prodejům automobilům meziročně stoupnout o 8,3 %. V následujících měsících na polský maloobchod zřejmě dopadne omezení nedělních prodejů, kdy obchodníci budou muset mít dvě neděle v měsíci zavřeno.

Důvody pro silnější korunu se nyní hledají obtížně

Ani včera se koruna silnějších úrovní nedočkala. Naopak dalších 0,1 % ztratila a posunula se na úroveň 25,71 CZK/EUR. Za oslabováním domácí měny stojí podle našeho názoru probíhající dividendová sezóna, vývoj kurzu eura vůči dolaru i fakt, že někteří investoři již přestávají v posílení koruny věřit a uzavírají své pozice. Zvyšování úrokových sazeb navíc zřejmě nepřijde dříve než v listopadu letošního roku, a tak impulz koruna nedostane ani z této strany. V následujících dnech se tedy důvody pro posilování koruny vůči euru budou hledat jen obtížně.

Z regionálních měn posílil včera pouze polský zlotý, který si připsal 0,1 % na 4,287 PLN/EUR. Maďarský forint oslabil o 0,2 % na 318,5 HUF/EUR. Maďarská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny a hodlá pokračovat v používání nestandardních nástrojů měnové politiky.