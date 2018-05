Tlak na italská aktiva polevil

Kurz eurodolaru včera vyčkával, když tlak na italská aktiva ( dluhopisy a banky) v souvislosti s ustavením nové populistické vlády polevil. Je však otázkou, zdali nejde jen o dočasnou úlevu, neboť z Itálie přicházejí i další kontroverzní zprávy (např. o řešení rekapitalizace bank - viz dnešní Financial Times).Nicméně dnes by se eurodolar mohl zaměřit i na jiné informace, než na ty co se týkají italské politiky. Na pořadu jsou dopoledne důležitá data podnikatelské nálady z eurozóny, přičemž uvidíme, jak se na sentimentu podepíší poslední události související s Itálií. Večer pak eurodolar bude muset vstřebat podrobný zápis z poslední jednání Fedu. Ten by měl být pro dolar pozitivní, neboť Fed by měl trh připravit na červnové zvýšení úroků.Forint včera zpevnil, ačkoliv zasedání MNB zrovna ideálně pro maďarskou měnu nevyznělo. Maďarská centrální banka hodlá udržovat extrémně uvolněnou měnovou politiku i nadále (v červnu bude její revize) s tím, že současné oslabení domácí měny nebylo v zápise explicitně zmíněno.