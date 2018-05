Rychle a zběsile? Jak šel čas s roboadvisory

Roboporadenství má na sektor finančních služeb v současnosti vliv, o kterém se mnohým ani nesnilo. Odkud se ale fenomén „chytrého“ investování, opřeného o algoritmy a automatizaci, ale vzal?



Robotičtí poradci se poprvé objevili před deseti lety, jejich aktivity byly ale tehdy omezené na jednoduché úkoly, na příklad k rebalanci aktiv ve fondech jako fondy životního cyklu. Protože takzvaně personalizovaných služeb tehdy moc nebylo, dalo se předpokládat, že roboporadci u své základní role zůstanou.



Do konce roku 2015 dosahovala aktiva ve správě roboporadců objemu 55 až 60 miliard dolarů a jejich prestiž nebyla bůhvíjaká. I ve finančním sektoru se mnoho lidí domnívalo, že robo-vymoženost může být dobrá tak akorát pro technologické fajnšmekry z řad mileniálů, nebo pro ty, kteří na investování nemají moc peněz.



V roce 2016 přišla společnost Provident Financial se zjištěním, že jenom 17 % poradců je toho názoru, že robokolegové by dokázali klientům pomoci s plněním potřeb ve finančním plánování. Loni bylo téhož názoru už 69 % poradců.



Zvýšila se i celková úroveň akceptace roboporadenství. Loni v říjnu měla tato služba ve správě 224 miliard USD. Web www.statista.com tvrdí, že částka spravovaná tímto segmentem činí pro letošní rok 371,4 miliardy USD.

Změnil se i profil těch, kteří roboadvisory vyhledávají. Výjimkou přitom nejsou akvizice klientů mezi lidmi vyššího věku, které se někteří snaží získat na koktejl digitálního poradenství s možností telefonické konzultace a předplacených debetních karet.



Vysoká očekávání

Očekávání jsou ovšem vysoká. Na webu Business Insider se objevil článek, který předpokládá, že aktiva ve správě (AUM) v roboporadenství dosáhnou do roku 2020 jednoho bilionu USD a do roku 2022 by mohla dosahovat zhruba 4,6 biliony USD. Tempo by měla do budoucna udávat Asie, kde by měl robosegment do roku 2022 podávat nadprůměrné výsledky oproti jiným trhům.



Statistici ze statista.com předpokládají, že v období 2018 – 2022 bude meziroční nárůst AUM činit 38 % ročně. Odhady mají přitom i pro tuzemský trh, kde by segment roboporadenství mohl do roku 2022 čítat 37.200 klientů. V rukou robotů by v témže roce mohli mít uloženo 213 milionů USD, což odpovídá meziročnímu nárůstu aktiv ve správě v období 2018 – 2022 odpovídajícímu skoro 83 procent ročně.





Podobně jako na jiných trzích ale hrozí i tomuto trhu saturace. Silnými prvky roboadvisory jsou pořád poradenství orientované na cíl nebo tvorba portfolia z burzovně obchodovaných fondů (ETF) , i z toho se ale pomalu stávají „housky na krámě“.



Finanční společnosti, které budou chtít opravdu vystoupit z davu, se tudíž budou muset postarat o to, aby jejich roboporadci dělali něco víc než jenom promovali nižší poplatky. Krokem kupředu bude umělá inteligence, strojové učení a celkově komplexnější řešení, které bude „ušito na míru“ potřebám jednotlivých investorů.

Získávat nové klienty napříč věkovými kohortami, respektive investičně movitými klienty tak v budoucnu může být jedna věc. Druhou je nabízet nová investiční řešení, která nebudou jenom nákladově efektivní, ale budou pracovat s vlastními zdroji a dokážou mít i lepší výsledky než ostatní.

Zdroje: iris.xyz, statista.com