Goldmani: US vládní deficit do r. 2028 naroste na 2,05 biliónu USD = 7% HDP

Vedoucí ekonom americké banky Goldman Sachs Jan Hatzius vyjádřil výrazné obavy ohledně dalšího vývoje US vládního deficitu, který by do roku 2028 mohl překročit 2,05 biliónu USD respektive 7% celkového HDP největší ekonomiky světa.Růst deficitu by mohlo výrazně ohrozit zdraví ekonomiky při případné další krizi.Do roku 2021 deficit stoupne z aktuálních cca 825 mld. USD na 1,25 biliónu USD = 5,5% HDP a později na již výše zmíněnou úroveň.Analytici odhadují, že zadluženost domácností do roku 2028 dosáhne úrovně 28,7 biliónu USD Růst deficitu a zadluženosti země bude dále zvyšovat tlaky na základní úrokové sazby a to bude dále působit na další prohlubování vládního deficitu. Analytici banky sice nemíní, že by zmíněný růst deficitu a zadlužení mohl být "existenčním" problémem, ale vážné problémy by už způsobit rozhodně mohl.Podle analytiků banky povede růst deficitu a zadlužení v krátkodobém horizontu k většímu utahování vládních opasků a to by mohlo ohrozit další ekonomický růst Podle analytiků banky růst vládního deficitu o každé 1% zvyšuje tlak na růst výnosů 10letých vládních dluhopisů v rozsahu cca 0,2 procentního bodu.