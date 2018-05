Obchodní válce prozatím odzvonilo, koho to nejvíce zasáhne?

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Jednání čínské delegace v Bílém domě z minulého týdne slavilo své ovoce. Nejen, že se podařilo zastavit další řetězovou reakci odvetných obchodních opatření, obě strany konfliktu dospěly ke smírnému řešení a veškerá doposud přijatá opatření se odkládají.

Výsledkem víkendového jednání je pozastavení dalších celních opatření a hledání společné nápravy problémů na obou stranách. Hlavním cílem nové společné dohody je pak snížení amerického obchodního deficitu vůči Číně. Ta se zavázala, že bude nyní odebírat vyšší, blíže však nespecifikované množství zboží, aby došlo ke zlepšení situace.

Mezi vítěze, kteří budou nejvíce těžit z momentálního vývoje situace, patří jednoznačně americké zemědělství. To se dostalo pod značný tlak, protože značná část čínských sankcí vůči USA byla směřována právě na něj. Zemědělská produkce rovněž představuje značnou část amerického exportu do Číny a podle amerického ministra financí Stevena Mnuchina by měl objem vývozu právě zemědělských komodit po stažení opatření a nových dohodách vzrůst v řádu desítek procent.

Na straně poražených pak stojí jednoznačně američtí výrobci oceli. Právě na jejich podporu bylo ustanoveno jedno z opatření, které celou situaci obchodních válek započalo, tedy tarifní cla na dovoz hliníku a oceli. Po vyhlášení tohoto opatření posílil celý těžařský průmysl až o 15 % protože investoři se domnívali, že sektor bude z nových tarifů výrazně těžit ve svůj prospěch. Po sobotním prohlášení o zrušení těchto tarifů došlo k propadům akcií dvou největších ocel produkujících společností v USA, United States Steel Corp. a AK Steel Holding Corp. o téměř 4 %, který byl následován propadem celého sektoru těžby kovů.

Jaký bude další postup v řešení situace obchodních vztahů a zda jsou Trumpovi současné ústupky pouze prostředkem k získání vyjednávací pozice před blížícím se summitem s vůdcem Serevní Koreje Kim Jong Unem, nebo se opravdu snaží o tolikrát slibované snížení obchodního schodku s Čínou? To jsou hlavní otázky, které po víkendovém jednání obou stran padají nejvíce a na jejichž zodpovězení si budeme muset pravděpodobně ještě nějakou dobu počkat.