Atraktivní světové akcie na domácí burze a za koruny! (22.5.2018)

22. května se tuzemským investorům otevřela zcela nová možnost investice do tří desítek atraktivních zahraničních titulů na pražské burze v českých korunách. Co je jim všem společné kromě zajímavého investičního příběhu nebo dividendy? Spojitost s Českou republikou, ať skrze výrobu, dceřiné firmy nebo osobnosti. Nově také přibude možnost investice skrze ETF do německých, amerických a čínských akcií. Zajímá vás více?

Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Jan Koller. Česká jména světového fotbalu. Čokolády Orion, Sfinx nebo káva Nescafé. Červená i zelená síť čerpacích stanic v Česku. Sítě, díky kterým voláme, surfujeme, chatujeme. Silnice, železnice, asfalty, polystyreny. Pořádné náklaďáky. Hera na pečení, Míša na zchlazení. Pivo Krušovice nebo také Starobrno. To vše máme denně po ruce a podle své chuti a obliby používáme. A díky novému projektu, na kterém spolupracuje pražská burza s Patria Finance a dalšími dvěma členy burzy Wood & Co a teď můžete nově na domácím akciovém trhu vydělat na akciích majitelů těchto značek a klubů, spojených s výše zmíněnými ikonami fotbalu, na vyplácených dividendách.

Od 22. května 2018 je na trhu Free Market pražské burzy obchodováno celkem 29 zahraničních titulů a trojice ETF. Trh a likviditu na něm podporuje i Patria Finance v roli tvůrce tohoto trhu. Cíl? Přivést domácím investorům možnost obchodovat významné zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu v lokální měně a rozšířit nabídku obchodovaných titulů o nové, atraktivní alternativy.

Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, věří, že vybrané zahraniční tituly se stanou příjemným zpestřením a zajímavou investiční příležitostí pro tuzemské investory. Tím, že u každého titulu bude fungovat tvůrce trhu a bude tak podporovat jeho likviditu, mělo by jít o plnohodnotnou alternativu k obchodování těchto emisí na jejich mateřských trzích.

Tomáš Jaroš, generální ředitel obchodníka s cennými papíry Patria Finance, je přesvědčen o atraktivitě pro tuzemské investory díky obchodování v české koruně. Zohlednit navíc lze její pohyby od konce intervencí ČNB. „Uvedením zahraničních titulů se vztahem k České republice na pražskou burzu chceme i touto cestou přiblížit investování nejen zkušeným, ale také drobnějším, začínajícím investorům,“ říká Tomáš Jaroš. Výzvou a nabídkou neotřelého investování v českých korunách může být nejen možnost investice do akcií fotbalových klubů Borussia Dotmund nebo Juventus Turín, které jsou s Českem nesmazatelně spjaty skrze právě taková jména, jako jsou Tomáš Rosický, Jan Koller nebo Pavel Nedvěd.

Polský majitel – , maďarská skupina MOL, švýcarská s výrobou v Česku, pivovarnický koncern , skupina , Nokia, , Volvo, maďarská banka . To jsou tituly, které spolu s akciemi prestižních fotbalových klubů Juventus Turín a Borussia Dortmund přivádí na pražskou burzu v rámci duálního listingu největší tuzemský retailový obchodník s cennými papíry Patria Finance. U těchto 11 titulů nabízí Patria Finance na pražské burze nákupy zcela zdarma a to až do 30. 6. 2018. Další tituly přidávají členové pražské burzy Wood & Co. a . Seznam všech titulů, které již toto úterý odstartují své korunové obchodování na pražské burze, naleznete v tabulce níže.

Všech 11 titulů, které do projektu vyslala Patria Finance, vám průběžně představuje na serveru Patria.cz v seriálu „PŘIVÁDÍME“.

Úvodní představení projektu dual listingu a slova šéfa Patrie Tomáše Jaroše k projektu si můžete přečíst a poslechnout zde.

Další informace rádi poskytnou zaměstnanci péče o klienty Patria Finance na informační lince 221 424 142 nebo emailové adrese info@patria-direct.cz. Klienti Patria Finance v obchodní platformě Webtrader v sekci Obchodování - Akcie ČR, naleznou všechny tituly pod volbou "Free Market".

O titulech FREE MARKETu, nominovaných Patria Finance:

Borussia Dortmund - německý fotbalový klub se zřejmě nejpropracovanějším skautingem mladých talentů (15-19 let) a prací s mládeží ze všech evropských klubů. Každý rok dokáže utržit za prodej svých hráčů do velkoklubů desítky milionů eur. Pravidelný účastník Ligy mistrů. V klubu v minulosti zazářili mj. naši reprezentanti Tomáš Rosický a Jan Koller. Mimochodem, akcie vlastní mj. Martin Štefunko (ex-PPF) nebo Pavol Krúpa (Arca Capital), který se tuto investici snaží i hodně propagovat.

Heineken - nizozemská pivovarská skupina, jejíž záběr přesahuje i do vína či nealkoholických nápojů. Tento druhý největší světový hráč v oboru provozuje 165 pivovarů v sedmdesátce zemí a snaží se využít vzestupu rozvíjejících se trhů. V ČR vlastní pivovary Krušovice, Zlatopramen nebo Starobrno, ale snaží se prosazovat i skupinové značky. Investičně znamená Heineken stabilní sektor běžné spotřeby, dlouhodobě rostoucí zisky i zajímavou dividendu.

Juventus Football Club - jasný vládce italské fotbalové ligy se šesti tituly v řadě od roku 2011, nejúspěšnější klub “Serie A” v historii. Na mezinárodní scéně patří k nejlepším klubům všech dob, když doposud jako jediný zvítězil ve všech šesti pohárových soutěžích, kterých se může evropský klub účastnit. Do historie klubu se nesmazatelným písmem zapsal jako hráč i funkcionář náš reprezentant a držitel Zlatého míče - Pavel Nedvěd.

MOL Group - Maďarský rafinérský konglomerát má za sebou velice aktivní historii napříč regionem střední Evropy. V roce 2004 převzala slovenskou rafinerii Slovnaft, v roce 2007 spolupracovala s ČEZem na stavbě tepelných elektráren a v roce 2014 převzala síť čerpacích stanic Lukoil. Momentálně vlastní síť až 2000 čerpacích stanic, aktivně působí ve více než 30 zemích a je druhou největší společností obchodovanou na maďarské burze.

Nestlé - nadnárodní potravinářský koncern se sídlem ve Švýcarsku. V tuzemsku je známý především jako výrobce cukrovinek, ale portfolio je mnohem širší – od čokolády a minerálek až po kávu a zvířecí krmivo. Největšími divizemi jsou nápoje (káva) a dětská výživa. Ta také vykazuje nejrychlejší růst. Pro investory je lákavá především dividenda, kterou kryje stabilní cash flow. V nákupním košíku tuzemského spotřebitele bude mít portfolio značek prakticky vždy nějaké zastoupení, ať už se jedná o produkty značek Nescafé, Sfinx nebo Orion.

Nokia – Finskou Nokii dnes známe hlavně jako někdejšího vládce na poli mobilních telefonů. Do této sféry však vplula až poté, co si vybudovala solidní pozici v telekomunikačních technologiích celkově. A právě na tuto tradici Nokie navázala po opuštění výroby mobilních telefonů. Nokia je dnes globálním lídrem v oboru výroby zařízení pro přenos signálu, k němuž zároveň dodává software a navazující služby.

OTP Bank - bývalá maďarská státní spořitelna je po privatizaci v roce 1995 jedním z největších bankovních domů v regionu. Pod jednou střechou sdružuje prakticky celé spektrum finančních služeb, od depozit a půjček přes pojištění a správu aktiv až po penzijní fondy a investiční řešení. Krom domácího trhu (>25% tržní podíl) operuje přes své dcery i na 8 regionálních trzích v Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, na Ukrajině, v Černé Hoře, Rusku a na Slovensku (OTP Banka Slovensko). Pro zajímavost, největší podíl (cca 9 %) vlastní petrochemická skupina MOL.

PKN Orlen - polská matka tuzemské petrochemické jedničky Unipetrolu. Po konsolidaci v uplynulých měsících disponuje 94% podílem na hlasovacích právech a základním jmění. Koncern Unipetrol se věnuje rafinérské a petrochemické činnosti. Krom motorových paliv vyrábí třeba asfalt, amoniak nebo polystyrén. Pohonné hmoty distribuuje přes síť čerpacích stanic Benzina.

Skanska AB - švédská stavební firma působící kromě severských zemí také jinde v Evropě či v USA, jedna z největších stavebních společností na světě. V ČR vlastní Skanska a.s., která patří k lídrům na trhu. Zaměřuje se na pozemní i inženýrské stavitelství, podepsána je například pod stavbou O2 arény, nové centrály ČSOB, ale také třeba velkých železničních projektů v Praze.

Unilever - evropská společnost široce rozkročená od potravin přes výrobky pro domácnost až po osobní péči. V této oblasti je jednou z největších na světě, působí ve více než stovce zemí. Do jejího portfolia patří značky jako Hellmann´s, Dove či Lipton. Firma je už od svého založení spojená i s působením na československém trhu, kde v současné době vlastní značky Hera, Rama, Míša, Savo a další. Unilever v posledních letech setrvale zvedá zisk i dividendu na akcii.

Volvo – Veřejně obchodované Volvo se výrazně liší od svého menšího bratra Volvo Cars. Volvo exceluje ve výrobě a prodeji nákladních automobilů, stavebních zařízení a autobusů. Společnost má za sebou úspěšné období na akciovém trhu, zejména na poměry tohoto sektoru. Důvodem jsou rostoucí prodeje nákladních automobilů v USA a stavebních strojů v Číně. Volvo se proto stalo v posledním období miláčkem investorů.



