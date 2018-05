Konference MILCON 12. 6. 2018 – last minute

Na konferenci pro podnikatele MILCON konané dne 12. 6. 2018 v Kongresovém centru Zlín nebude ani slovo zbytečné – protože naši tři hlavní hosté / řečníci patří k absolutní špičce byznysmanů v ČR:

Zbyněk Frolík – majitel firmy Linet, byl oceněn jako nejlepší manažer ČR za posledních 25 let (v rámci soutěže ČMA), je podnikatel roku v soutěži EY, špičkový byznysman a zároveň „obyčejný“ člověk, který má za sebou neobyčejný příběh, začínal v kravínu, jeho firma dnes patří ke špičce v naši zemi.

Jaroslava Valová – majitelka SIKO, opět, v rámci soutěže o manažera ČR za posledních 25 let skončila v první desítce, umístila se rovněž v soutěži podnikatel roku EY, žena, která začínala „v krámku“ u silnice v Čestlicích a dnes má její firma obrat cca. 3miliardy, osobnost, která si na nic nehraje.

Stanislav Martinec – majitel společnosti KOMA modular, člověk s velkými vizemi, který v jeden moment své podnikatelské dráhy dlužil 100mil.Kč a který říká, že pokud v podnikání chcete uspět, musíte si sáhnout až na dno, letošní vítěz podnikatele roku EY ve Zlínském kraji.

Všechny tyto tři naše hosty spojuje nejen obrovský úspěch, který zažili (tím se nedejme odradit, naopak, jejich příběhy nás mohou inspirovat tím, co dělali dobře), ale také velká dávka pokory a „normálního lidství“, protože jim vše kolem nich nestouplo do hlavy…

Co Vám a členům Vaší organizace konference může dát?

1. autentické rozhovory/know-how – uslyšíte příběhy těchto tří lidí naživo, bez omáček, zjistíte, jak budovali své firmy

2. zkušenosti a inspirace – mnoho věcí v našem světě funguje na bázi příčina - následek. Pokud tedy víte, co máte dělat, aby firma fungovala, pak je podnikání snadnější – a těžko bychom hledali v ČR povolanější osoby, které by mohli a měli vyprávět o tom, jak se buduje firma, co dle jejich zkušeností v podnikání funguje a co ne

3. velkou dávku nové energie do podnikání a manažerské práce – i naši hosté zažili spoustu překážek, zkoušek, selhání a porážek, slyšet jejich podnikatelský a životní příběh Vám dodá novou energii do Vaší práce

4. zážitek a možnost setkat se s těmi nejlepšími byznysmany – konference MILCON je unikátní svého druhu v ČR a i proto jsme se do pořádání takové akce pustili – každému, kdo přijde, přinese neopakovatelný zážitek stejně jako setkání s velmi zajímavými lidmi

Nyní můžete vstupenky na tuto konferenci zakoupit v akci „MILCON - last minute“ se 33,3%, tj. 2.000,- Kč bez DPH za vstupenku. Zájemci mohou psát na mail: jiri.jemelka@jip-pf.cz, v němž uvedou heslo, že se přihlašují "MILCON - last minute". Vše ostatní už zařídíme!

Těšíme se na setkání právě s Vámi.



Více na: www.milcon.cz