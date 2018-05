Je Uber spíše mediální bublinou než budoucí významnou částí ekonomiky?

Uber a ekonomika sdílení obecně se stávají žhavým tématem i u nás. Podle některých názorů jim patří budoucnost a již nyní mohou v některých regionech a městech zemí Západu tvořit významnou část ekonomiky. Nová analýza od Economic Policy Institute ovšem na datech z USA takový pohled vyvrací.



Ekonom Lawrence Mishel v uvedené analýze používá nově dostupná data a poukazuje na to, že řidiči Uberu si vydělávají poměrně málo. To samé platí o rozsahu jejich aktivity, ať již ji měříme nominálně či počtem odježděných hodin. „Nízké odměny a malý podíl Uberu a ekonomiky sdílení na celkové ekonomické aktivitě by nás měly vést ke změně perspektivy, kterou na ně hledíme,“ tvrdí Mishel. Na konferencích o budoucnosti práce si tak podle něj tato témata zaslouží jen okrajový zájem, a rozhodně ne hlavní přednášky.





Ekonom vypočítal, že po odečtení výdajů si řidiči Uberu vydělávají asi 9,21 dolaru za hodinu. To je méně než hodinová mzda 90 % zaměstnanců v USA a pod minimální mzdou ve 13 z 20 oblastí, ve kterých Uber své služby nabízí. Průměrná mzda u zaměstnanců v soukromém sektoru dosahuje 32,06 dolaru . Uber a podobné aktivity tedy podle něj zaujmou hodně lidí, ale většina z nich se jim věnuje pouze formou vedlejší činnosti po velmi omezenou pracovní dobu.Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří pro Uber pracují, a jejich průměrnou dobu práce v této oblasti, dojdeme podle Mishela k závěru, že tvoří ekvivalent 0,07 % celkové zaměstnanosti v USA. Jelikož Uber představuje asi dvě třetiny celkové ekonomiky sdílení, ta by pak odpovídala 0,1 % celkové zaměstnanosti v americké ekonomice . Jak tedy bylo zmíněno, podle těchto odhadů je reálný dopad Uberu a jemu podobných společností a služeb na (americkou) ekonomiku mnohem menší, než by se mohlo podle některých názorů a jejich mediální popularity zdát.