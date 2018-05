Ministr Hüner si chce posvítit na „šmejdy“ v energetice

Praktiky „šmejdů“ se v poslední době dramaticky rozmáhají i při získávání klientů pro odběr elektřiny plynu . LED žárovky jako dárek, za který zákazník nakonec zaplatí několik tisíc. Závazné přihlášky do aukcí, kde je vítěz předem známý, a pokud zákazník „vítěznou“ smlouvu nepodepíše, čeká na něj pokuta. Na tyto a podobné nekalé praktiky narážejí spotřebitelé bohužel stále častěji. Za řadou potíží přitom nestojí dodavatelé, ale zprostředkovatelé, kteří obcházejí domácnosti nebo je obvolávají po telefonu. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner chce proti takovým praktikám bojovat a zasadit se o lepší ochranu spotřebitelů ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Dnes společně představily plán, jak se kromě kontrol chtějí s nekalými obchodními praktikami vypořádat.

„Pokud má trh fungovat a spotřebitelé mají být chráněni před tzv. šmejdy v energetice, musí státní správa spolupracovat. Dnes různé subjekty často působí na hraně kompetencí ČOI a ERÚ a zneužívají toho, že většina lidí neví, na koho se v případě problému se službami v energetice obrátit. Snažíme se situaci změnit. Jednak pomáháme zvýšit informovanost a rovněž chceme najít vhodné legislativní řešení - upravit energetický zákon a zavést tzv. spotřebitelský kodex,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Rozdíl mezi dodavatelem a zprostředkovatelem se v praxi často stírá, někteří podomní prodejci se dokonce za dodavatele vydávají. I proto je pro veřejnost důležité, aby věděla, kdy a na koho se má obrátit. Zjednodušeně se to má tak, že ERÚ může spotřebitelům pomoct tehdy, pokud řeší spor s dodavatelem. Typicky jde o smlouvy o sdružených službách dodávky energie. Kupní nebo zprostředkovatelskou smlouvu, která byla podepsána se zprostředkovatelem, zase zpravidla řeší ČOI.

„Po podrobném posouzení několika smluv, které má nyní Česká obchodní inspekce k dispozici, vedeme pro podezření na nekalou obchodní praktiku několik správních řízení se zprostředkovateli, další desítky jsou ve fázi probíhajících kontrol,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

I průběžné kontroly dodavatelů odhalují nekalé obchodní praktiky, což potvrzuje Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ: „Právě v těchto dnech jsme udělili za nekalé obchodní praktiky pokutu dva miliony korun. Prozatím je to rekordní částka a budou následovat další. ERÚ aktuálně zacílil kontroly na dva problémy – pochybné plné moci k převodu mezi dodavateli a LED žárovky, které mohou sloužit jako skryté sankce.“

Intenzivní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu, ČOI a ERÚ by měla mimo jiné vést k dříve zmiňované úpravě energetického zákona. Nad zprostředkovateli by mohl být nově obdobný dohled, jako je tomu při sjednávání úvěrů. Také by měli mít jasně definovanou odpovědnost, a pokud by poškodili klienta, nesli by za to následky. Jedním z podnětů na úpravu energetického zákona je také úplný zákaz podomního prodeje. Kromě toho MPO připravuje nový zákon o ochraně spotřebitele, tzv. spotřebitelský kodex. Ten by měl zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být smlouvy pro spotřebitele závazné teprve, až je podepíše. Daný právní předpis má být vládě předložen do 30. června 2019.

Ministr Hüner chce, aby nově v kontextu se spotřebitelskými smlouvami v energetice mimo jiné platilo: