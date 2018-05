Růst sazeb ČNB čekáme ve 4Q, ale…

V rozhovoru pro čapopis Týden řekl Mojmír Hampl, že česká ekonomika se dle jeho názoru přehřívá a je tak potřeba zvýšit sazby. To není žádné překvapení. Na posledním měnověpolitickém hlasování na začátku května byl Mojmír Hampl jediný, kdo hlasoval pro zvýšení sazeb.

Náš pohled je podobný. Česká ekonomika je nad (ze střednědobého pohledu) plným využitím kapacit, což je nejlépe vidět na trhu práce, kde firmám chybí lidi. To se projevuje inflačními tlaky, které začaly od dubna opět stoupat a již během druhého čtvrtletí způsobí s velkou pravděpodobností návrat inflace do cíle a pak i mírně nad něj. V tomto prostředí tak růst sazeb o 25 bodů může být vhodným nástrojem pro zmírnění inflačních tlaků.

Není ale důležité, co si myslíme, ale co ČNB udělá. A šesti členům BR, kteří nechali v květnu sazby beze změny , aktuální vývoj zdá se nevadí. To se týká především koruny, která je slabá (včera již přes 25,70) a působí tak jako další proinflační vliv. Tím, že ČNB proti koruně slovně nezasáhla, tak vlastně přispěla k jejímu dalšímu mírnému oslabení (byť hlavním důvodem byl přesun investorů z Evropy do USA).

Aktuálně ČNB čeká růst sazeb na přelomu let 2018/19; my očekáváme zvýšení v listopadu. Riziko je ale dle nás vychýleno jednoznačně směrem do třetího čtvrtletí. Růst inflačních tlaků, slabá měna spolu se silným trhem práce mohou být důvody, proč by někteří členové bankovní rady ČNB mohli otočit a hlasovat pro vyšší sazby již například v září.

Vystoupení měl včera i další člen bankovní rady Vojtěch Benda, který se ve své prezentaci držel oficiální prognózy ČNB (růst sazeb na konci roku).



Jiří Polanský