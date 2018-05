Továrny budoucnosti budou vypadat jinak, než si obvykle představujeme

Většina lidí si továrny budoucnosti zřejmě představuje jako plně automatizované provozy, kde vládnou roboti. Hovořil o nich už v roce 1982 tehdejší šéf automobilky GM Roger Smith a vytvořit se je dnes pokouší například Elon Musk. Ron Harbour a Jim Schmidt na stránkách Harvard Business Review ale podobné představy krotí s tím, že další významný skok dopředu samotná automatizace nezajistí už proto, že „vše, co šlo zautomatizovat, už v podstatě zautomatizováno bylo“.



HBR tvrdí, že továrny budoucnosti se nebudou od těch současných lišit tím, že v nich bude zautomatizováno ještě více procesů. Rozdíl bude spočívat v něčem jiném. Samotné procesy budou úplně jiné povahy a například automobily budou vyžadovat úplně nové výrobní postupy. Příkladem může být lakovna. Dnes je v lakovnách automobilek asi 90 % všech aktivit zautomatizováno, ale stále jde o „nejdražší a na prostor nejnáročnější sekci výroby“. Roboti tu provádí většinu úkolů, ty se ale moc neliší od procesů, které byly běžné před třiceti lety.





Například v továrně BMW ve Spartanburgu trvá lakování vozu 12 hodin a využívá se k tomu více než 100 robotů. Vozidlo po lakovně urazí asi 4 míle. Podle HBR musí existovat způsob, jak vše zjednodušit, cesta ovšem nevede přes automatizaci, ale přes změnu procesů. „Možná, že jednou bude aplikována jen jedna vrstva barvy, která bude následně zatavena podobně, jako se to dělá ve vypalovacích pecích u keramiky. Tento postup se již nyní testuje ve výzkumných laboratořích. Nebo přijde 3D tisk celého vozu a lakování nebudeme vůbec řešit. Ať už ale bude řešení jakékoliv, nebude spočívat v ještě větším množství robotů, kteří výrazně sníží výrobní náklady,“ píše HBR.Dvě třetiny zaměstnanců automobilových továren nyní pracují v sekci, kde se vůz kompletuje. Její automatizace je složitá, protože jde o komplexní činnost a vozy se liší svou specifikací pro konkrétního zákazníka. Je tudíž potřeba flexibility, kterou stroje zatím plně nenabízí. Mimo jiné proto, že je příliš drahé měnit jejich programy tak, jak se ze dne na den mění struktura modelů a jejich variací. Lidé jsou zatím také lepší například při montování elektroinstalací a s rozvojem elektromobility a autonomních vozů se dá čekat, že tato část aut bude nabývat na významu. Pokud by měla přijít změna, muselo by jít o úplně jinou technologii výroby. Elektromobily ale budou celkově nabízet jednodušší výrobní postupy.HBR poukazuje i na větší využívání takzvaných cobotů, tj. robotů spolupracujících s lidmi, a různých zařízení, která si člověk oblékne a ony mu pomáhají zvýšit jeho výkon a produktivitu. Takové nástroje by mohly mimo jiné pomáhat vyřešit problémy spojené s rostoucím průměrným věkem zaměstnanců a jejich snižujícím se fyzickým výkonem. „Roger Smith snil o továrnách, kde nebudou instalována světla, protože roboti je nepotřebují. Továrny budoucnosti budou sice plné robotů, ale cesta k nim vede přes nové inovace a světla v nich budou svítit dál,“ uzavírá HBR.Zdroj: HBR