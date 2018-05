Viceguvernér ČNB Hampl: Ekonomika se přehřívá, je čas utáhnout kohouty

Česká ekonomika se přehřívá, a je tedy načase utáhnout měnové kohouty zvýšením úrokových sazeb, uvedl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl v rozhovoru pro Týden. Hampl jako jediný v bankovní radě ČNB na minulém měnovém zasedání 3.května hlasoval pro zvýšení hlavní repo sazby o 25 bazických bodů, zatímco ostatních šest členů rozhodlo o jejím ponechání beze změny na 0,75 procenta.

"Existují na to dva pohledy. Ten první říká: 'Počkejme a uvidíme'," řekl viceguvernér v rozhovoru pro pondělní vydání časopisu Týden. "Druhý pohled nám ale nabízí obrázek přehřívající se ekonomiky, vidíme nedostatek pracovní síly a cítíme, že to topení topí hodně a že je možná správný okamžik sáhnout na kohoutek a trochu ho ztlumit. Já patřím do toho druhého tábora."

Prognóza ČNB počítá s jedním zvýšením úrokových sazeb zhruba ke konci letošního roku. Centrální banka po ukončení kurzového závazku před více než rokem zvedla sazby celkem třikrát, poprvé loni v srpnu a naposledy v únoru.

Hampl dále řekl, že se objevují známky útlumu německých objednávek pro české exportéry, ačkoli "z hlediska domácí ekonomiky jako celku stále ještě vidíme, že se nic dramatického neděje".

Signály ochlazování podle něj mohou ukazovat, že se ekonomika jen vrací z výjimečně svižného růstu k obvyklejšímu tempu.

"Říkám si, že všechny ty náznaky zpomalení mohou jen znamenat, že přecházíme z mimořádně rychlého hospodářského růstu na nějaký normální růst, že se zkrátka vracíme na úroveň naší konstrukční rychlosti. Byť stále vnímám přetrvávající zahraniční rizika."

(Zdroj: Reuters, Týden)