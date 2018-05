USA vs. Čína - dočasné příměří?

Čína a USA vyhlásily příměří. Obchodní války jsou prozatím odvráceny. Riziko rozšíření celních tarifů se tak nematerializuje. Přirozeně se nabízí otázka, zda jde o trvalé nebo dočasné řešení? Pojďme popořadě. Čína souhlasila, že zapracuje na narovnání svého obchodního přebytku ve vztahu k USA. Jenže, co to přesně v dolarovém vyjádření znamená, už jaksi nezaznělo. Čína tak zopakovala nedávnou mantru, že hodlá na půdě USA nakupovat mnohem více produktů. Přívětivý přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa navíc nutně nemusí být postojem pevným jako skála.



Aktuálně Trump zklidnění vztahů s Čínou potřebuje i s ohledem na projekt „postavíme do latě Severní Koreu“. V jeho rámci se má již 12. června setkat se svým severokorejským protějškem Kim Čonguunem. Jelikož Kimův režim hospodářsky závislý na Číně, je pro Trumpa vztah s Čínou možnou pákou při vyjednávání.



Třetí komplikací pro udržení nastaveného příměří je blížící se podzimní volby do Kongresu. Republikáni obhajují většinu, pročež potřebují každou voličsky lákavou kartu. Jednou z nich je i ochrana pracovních míst zavedením celní politiky vůči Číně (nechme stranou, že to je poněkud krátkozraká úvaha). Bohužel, jak už to tak bývá, odpověď na otázku vydrží či nevydrží, nabídne až čas.



Jan Šumbera