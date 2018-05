Rozbřesk: Vyšší výnosy odráží důvěru ve vyspělé ekonomiky… co ji může nahlodat?

Nový týden začne tam, kde skončil ten předchozí - pohledem na americkou výnosovou křivku. Americký desetiletý výnos se v pátek natrvalo zabydlel nad 3 % a mířil výš. Je to odrazem toho, že investoři vyspělým ekonomikám jednoduše věří a počítají s tím, že kombinace silné poptávky v USA a v eurozóně dřív nebo později vrátí do hry vyšší inflaci. Může něco toto přesvědčení, které do značné míry stojí za posledními výprodeji středoevropských měn, v nejbližší době nahlodat?



Jak je vidět investoři začínají mít strach vždy, když se na obzoru objeví výraznější ohrožení volného obchodu. Tento týden z tohoto pohledu zdá se začíná dobře - napětí mezi USA a Čínou polevuje a americký ministr financí pravděpodobně bude prozatím spokojen se závazkem Číny zvýšit své nákupy americké zemědělské produkce. Jakoby stranou zůstala hlavní témata, o která se dříve hrálo ve sporech mezi USA a Čínou - ochrana duševního vlastnictví a skryté podpory akvizic. O tom možná bude v tomto týdnu v Číně více hovořit německá kancléřka Angela Merkelová.



Dalším znejišťujícím faktorem mohou být nová čísla z eurozóny - růst v prvním kvartále skončil lehce za očekáváním a podnikatelské nálady v posledních měsících poměrně strmě poklesly. Na druhou stranu po silném závěru roku 2017 měla eurozóna nárok na volnější tempo. Navíc trochu klidu by mohlo přinést i o něco slabší euro. Vážnější šrám tak dobře rozjeté ekonomice může opět uštědřit především politika. Klíčová bude opět Itálie - především postoj nové vlády (pravděpodobně euroskeptické) k dodržování rozpočtových pravidel. Itálie v tuto chvíli dosahuje primárního přebytku rozpočtu necelé 2 % HDP. Mezinárodní měnový fond poměrně optimisticky předpokládá, že primární přebytek ještě poroste (nad 3 % HDP) a italský dluh začne v nejbližších letech poměrně rychle klesat. Pokud by ale přišly na pořad dne všechny výdajové plány Ligy severu a Hnutí pěti hvězd, může být brzo primární bilance Itálie v “nejlepším případě” vyrovnaná. To by podle našich odhadů (za předpokladu stabilního nominálního růstu a postupného nárůstu italských výnosů na 3,5 %) mělo vést k setrvalému nárůstu zadlužení nad 150 % HDP do 10 let. Takový scénář s vidinou blížícího se konce QE nemusí být pro italské investory ničím příjemným.



TRHY



CZK a dluhopisy

Vyšší americké výnosy poslaly korunu v závěru týdne znovu do defenzivy. Tento týden je na domácí scéně opět trochu chudší na události i čísla. Pokud budou vysoké výnosy strašit emerging markets i nadále, koruna pravděpodobně bude jen těžko hledat pevnější půdu pod nohama.

Zahraniční forex

Výprodej italských vládních dluhopisů, které se zpožděním několika týdnů reagují na vznik populistické vlády mezi Ligou severu a Hnutím pěti hvězd, prozatím pokračuje a těžko jej zmíní návrh Evropské komise na vznik syntetických eurobondů eurozóny. Eurodolar tak tlačí níže spíše problémy eurozóny, než americké události, byť pro dolar může být lehce pozitivní zprávou, že USA a Čína jsou o krok dále od obchodní války.



Eurodolar tedy bude primárně sledovat, co se děje na italském trhu dluhopisů, přičemž ve hře budou také komentáře centrálních bankéřů s tím, že ve středu večer nás čeká i zveřejnění podrobného zápisu z posledního jednání Fedu.

Ropa

Ropa Brent zakončila ziskem již šestý týden v řadě a veze se na vlně nejdelší série od roku 2011. I když se cena ropy nakonec neudržela nad úrovní 80 USD/barel, nejnovější víkendové zprávy jí tam mohou pomoct. V prvé řadě totiž došlo k přijetí provizorní dohody mezi Spojenými státy a Čínou ohledně celních tarifů, což jinými slovy znamená vítanou de-eskalaci napětí mezi globálními velmocemi. Za druhé pak nedělní volby ve Venezuele přinesly všemi očekávaný výsledek – vítězství současného socialistického prezidenta Madura. S ohledem na jejich pochybnou legitimnost se s napětím očekává reakce USA, které avizovaly, že podobný výsledek nenechají bez odezvy. Zda se bude jednat o rozšíření tzv. cílených sankcí (pravděpodobnější varianta), nebo celoplošné sankce á la Írán zůstává otevřenou otázkou.



Kromě dění okolo Venezuely, potažmo nadále také Íránu, bude ropný trh ve střehu především uprostřed týdne. Tehdy totiž přijdou na řadu tradiční data o zásobách, tj. v úterý od API a ve středu oficiální verze od EIA. V pátek pak týden zakončí čísla o aktivitě amerických producentů.