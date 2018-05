Nová italská vláda již tento týden, držitelé italských dluhopisů radost nemají (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Již dnes přijme italský prezident představitele Pěti hvězd a Ligy severu, které hodlají vytvořit vládní koalici. To se zřejmě stane v průběhu týdne. Populistická a antievropská italská vláda ale znervózňuje držitele italských dluhopisů. Rozdíl mezi výnosy italských a německých státních dluhopisů je nejvyšší od evropské dluhové krize. Zároveň se jedná o jeden z důvodů oslabujícího eura. Pozornost dolarových investorů bude tento týden směřovat k zápisu z posledního jednání FOMC. Ten by měl hodně naznačit o dalším tempu zvyšování úrokových sazeb. Z Evropy se pak dočkáme solidních květnových PMI. Pokud jde o region, měli bychom se dočkat silných dat z polské ekonomiky.

Německou ekonomiku táhnou investice

Květnové PMI by měly potvrdit dubnové hodnoty aktivity v průmyslovém sektoru a v sektoru služeb. Takovýto výsledek by byl konzistentní se solidním růstem ekonomiky eurozóny během Q2 18 o 0,5 % q/q. Z teritoriálního pohledu lze očekávat mírný pokles PMI průmyslové aktivity v Německu. S tím by mělo být konzistentní i lehké snížení květnového Ifo indexu. Za první čtvrtletí vykázala německá ekonomika relativně nízkou růstovou dynamiku ve výši 0,3 % q/q. Toto číslo by mělo být ve čtvrtek potvrzeno. Zveřejněná struktura by ale měla být povzbudivá. Slabší spotřebu domácností (navzdory rekordní zaměstnanosti a rostoucím mzdám) bude kompenzovat vyšší investiční aktivita. Celkově pro letošní rok očekáváme, že si německá ekonomika připíše více než 2 %.

Zaostřeno na dnešek: Polská data ukáží na silný vstup do druhého čtvrtletí

Světový ekonomický kalendář je dnes nezajímavý. Pozornost hráčů na trhu bude směřovat k vystoupení několika centrálních bankéřů. Pro upřesnění očekávání trajektorie dolarových úrokových sazeb ale bude důležitější středeční zveřejnění zápis z posledního jednání FOMC. Pokud jde o region, bohatý bude polský ekonomický kalendář. Měl by přinést silné dubnové statistiky z průmyslu i stavebnictví.

Dnešní den přináší vystoupení hned několika amerických centrálních bankéřů. Trh i my předpokládáme, že dolarové úrokové sazby se letos zvýší ještě dvakrát. Právě komentáře jednotlivých členů Ferdu mohou tato očekávání upřesnit.

Euro ani v závěru týdne nezastavilo svůj pád

Společné evropské měně se ani v závěru minulého týdne nedařilo. Nejenomže jsme se nedočkali korekce předchozích ztrát, euro ale dále spadlo. Kurz se poprvé po šesti měsících dostal pod hladinu 1,18 USD/EUR. Dolaru pomáhá úrokový diferenciál na dlouhých tržních sazbách. Do karet mu pak hraje i zvýšené geopolitické riziko i (s tím také související) růst cen komodit.

Polský průmysl nabral v dubnu na dynamice

Meziroční dynamika polské průmyslové výroby by měla zejména díky příznivému efektu statistické základny a jednomu pracovnímu dni navíc výrazně zrychlit - z březnových 1,8 % na téměř 10 % y/y. Ve srovnání s tržním konsensem jsme tak optimisty. Polský průmysl profituje ze silné domácí poptávky, růstové momentum podporují i předstihové ukazatele typu PMI. V souladu s tržním očekáváním pak předpokládáme, že ceny průmyslových výrobců přidaly během března 0,3 % m/m. Meziroční dynamika by tak zrychlila na 0,9 % z březnových 0,3 % y/y. Hlavním prorůstovým faktorem jsou meziročně vyšší ceny ropy.

Koruna spolu se zbytkem regionu v závěru minulého týdne pod výprodejním tlakem

Regionální měny se i v samotném závěru týdne nacházely pod výprodejním tlakem. Nadále tak vidíme obrázek typický pro letošní květen, ale jinak naopak netypický pro korunu v posledních letech. Kurz české měny se totiž vyvíjí prakticky stejně jako polského zlotého a maďarského forintu. Na trhu tak podle všechno mají největší vliv investoři, kteří obchodují korunu a ostatní regionální měny v jednom koši. A v posledních dnech středoevropské měny vyprodávají, naopak dolar na světových trzích sílí na nová letošní maxima.

Proti euru v pátek koruna ztratila 0,2 %, a oslabila tak na 25,64 CZK/EUR. Za celý týden odepsala dvě třetiny procenta. Vůči dolaru její ztráty činí od pondělí téměř 2,5 %. Dolar je nejdražší od prosince loňského roku.