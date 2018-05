Americký ministr financí: Obchodní válku s Čínou odkládáme

Spojené státy a Čína se dohodly, že prozatím nenaplní své hrozby ohledně uvalení nových cel na vzájemnou obchodní výměnu. Uvedl to dnes americký ministr financí Steven Mnuchin. "Obchodní válku odkládáme," prohlásil v rozhovoru s televizní stanicí Fox News.

Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil, že uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA v hodnotě až 150 miliard dolarů (3,3 bilionu Kč) ročně. Peking následně varoval, že je připraven podniknout odvetná opatření zahrnující cla na řadu amerických produktů. To vyvolalo obavy, že spory přerostou v obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Obě země však již v sobotu oznámily, že se dohodly na opatřeních ke snížení deficitu USA v obchodování s Čínou. Ta by podle dohody měla nakupovat více amerického zboží, zejména zemědělských a energetických produktů.

Mnuchin uvedl, že americký vývoz zemědělských produktů do Číny by měl již v letošním roce díky dohodě stoupnout o 35 až 40 procent. Dodávky energetických produktů by se pak podle něj mohly během příštích tří až pěti let zdvojnásobit. Mnuchin v neděli také prohlásil, že Čína u řady produktů slíbila snížení cel. Neposkytl však další podrobnosti. Čínu podle Mnuchina hodlá brzy navštívit americký ministr obchodu Wilbur Ross.

Trump učinil ze snížení deficitu v obchodování s Čínou jeden z klíčových bodů své předvolební kampaně. Hrozbou zavedení nových cel se snaží Peking přimět k ukončení údajných krádeží amerického duševního vlastnictví, píše server BBC.

Trumpova administrativa usiluje o snížení ročního deficitu Spojených států v obchodování s Čínou o 200 miliard dolarů. Peking se ale v sobotním prohlášení nezavazuje k redukci schodku o nějakou konkrétní částku. V loňském roce se americký deficit zvýšil o osm procent na rekordních 375 miliard dolarů. Analytici považují za vysoce nepravděpodobné, že by Čína někdy souhlasila se stanovením konkrétní částky, o kterou by se měl americký schodek snížit. Nejnovější obchodní rozhovory mezi USA a Čínou podle nich nicméně přinesly pokles napětí ve vztazích mezi oběma zeměmi.

"Zdá se, že Trumpova administrativa usiluje o přinejmenším dočasný mír s Čínou, aby tak zajistila hladký start červnového summitu Kim-Trump," uvedl ekonom Eswar Prasad z Cornellovy univerzity s odkazem na Trumpovo plánované setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.