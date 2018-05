Jak se nervozita na trzích promítá ve výkonnostech akciových podílových fondů?

Na výkonnostech akciových podílových fondů je znát nervozita, která dnes ve světové ekonomice panuje. Důvodů ke starostem přitom není zrovna málo a věnoval se jim nejeden článek zde na Kurzy.cz. My si dnes ale pojďme říct, jak se všechny výhružky celními opatřeními, státní bankroty a populistické politiky promítnuly do výkonnosti podílových fondů. Vůbec nejlépe se dařilo akciovým fondům se zaměřením na Střední východ, region zasažený několika probíhajícími konflikty, ale také region těžící z rostoucí ceny ropy. Průměrná výkonnost podílových fondů se zaměřením na země jako Katar, Saudská Arábie, SAE a Turecko (i když to samo o sobě tomuto regionu spíše ubíralo plusové body) činí v tomto roce 9,6 %.

Číně se začalo dařit až v uplynulých týdnech

Turecko, Polsko a Maďarsko táhnou dolů výkonnosti fondů investujících ve střední a východní Evropě

Nejméně se dařilo již zmiňovanému Turecku, kdy akciové podílové fondy investující na zdejších akciových trzích vykazují průměrnou výkonnost od začátku roku -17,2 %. Pokud Číně vývoj na světových trzích z posledních týdnů pomáhal, u Turecka je tomu naopak, v uplynulém měsíci oslabily akciové podílové fondy se zaměřením na tuto zemi o 7,5 %. Pokud jde o trhy rozvíjející se Evropy , akciové podílové fondy investující v tomto regionu vykazují průměrnou výkonnost od začátku roku -5,4 %, přičemž kladné výkonnosti v rámci tohoto regionu vykazují akciové indexy České republiky a Ruska. Naopak, akciové trhy Polska, Maďarska a Turecka vykazují záporná zhodnocení.





Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Region Výkonnost Střední východ 9,6 % Čína 6,8 % Severní Amerika 2,8 % Eurozóna 2,7 % Afrika 2,6 % Asie 1,9 % Globální 1,1 % Evropa 1,1 % Asie (Pacifik) 0,4 % Asie (kromě Japonska) -0, 5% Rozvíjející se trhy (globálně) -1, 6% Latinská Amerika -3, 3% Rozvíjející se Evropa -5, 4% Indie -7, 3% Turecko -17, 2%

Druhým v pořadí jsou akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu, jež vykazují průměrnou výkonnost od začátku roku 6,8 %. Akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu zažily výrazný růst cen podílových listů zejména v uplynulých několika týdnech. Region rozvíjející se Asie již vykazuje výkonnosti záporné, kdy se kolem -10 % pohybují zhodnocení akciových indexů Indonésie a Filipín.Pozn. výkonnosti k 17.5.2018, zdroj: investiční společnosti

Nejvýkonnějším akciovým podílovém fondem je v tomto roce prozatím fond Franklin Gold and Precious Metals se zhodnocením 52,30 %, za tímto fondem s dostupem následují Templeton BRIC Fund (+34,20 %) a Templeton Asian Dividend Fund (+30,60 %). Pozn. všechny výkonnosti jsou uvedeny v měně fondu