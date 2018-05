PŘIVÁDÍME: Nokia. Nová technologie a geopolitické obavy vytvářejí investiční příležitost

Představovat tuto finskou společnost asi není nijak zvlášť nutné. Ikonické mobilní telefony, které na několik let zcela zaplavily nejen evropský trh, prošly rukama většiny z nás. Ne každý však ví, že původně začínala Nokia v úplně jiném odvětví. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Nokia je desátým dílem v tomto seriálu. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

Trocha historie úvodem

Celý příběh se začíná v roce 1865, když důlní inženýr Fredrik Ideslam založil ve Finsku závod na výrobu celulózových vláken ze dřeva. Následné otevření druhé továrny v sousedním městě Nokia bylo inspirací pro nový název společnosti. Přes investici do gumáren, které vyráběly mimo jiné izolační vrstvy na kabely, se Nokia zakousla do elektrotechnického průmyslu a už se nepustila. Následovaly přijímače i vysílače radiového signálu, počítače i televize. Další přelom přišel v roce 1981, když Nokia akvírovala společnost Mobira. Na ní pak management postavil vlajkovou loď celého byznysu – mobilní telefony. Ne zbytečně se však říká, že pýcha předznamenává pád. Příchod chytrých dotykových telefonů bohužel společnost podcenila a tržní podíl se jí rozplynul pod rukama. Pokusů oživit mobilní telefony Nokia bylo ještě několik, avšak o úspěchu se nedá hovořit. Navzdory tomu je finská společnost nadále globálním lídrem v přenosu radiového signálu, jehož technologie používáme každý den bez toho, abychom si to uvědomovali.

Vysílače jádrem podnikání

V roce 2016 došlo k akvizici konkurenčního Alcatel Lucent, což téměř zdvojnásobilo celkové tržby. Ty se v roce 2017 usadily na 23 mld. EUR, přičemž jejich gros (90 %) vytvářejí přijímače a vysílače signálu. Zbytek jsou licence na výrobu mobilních telefonů, které si pod svá křídla od Microsoft Mobile vzala finská společnost HMD Global. Tržby můžeme dále segmentovat na samotné fyzické přijímače a vysílače (40 % celkových tržeb), služby s nimi spojené (25 %) a nakonec nutnou softwarovou nadstavbu (25 %). Odhlédneme-li od licencí, jednotlivé divize jsou co do profitability poměrně vyrovnané a jejich provozní marže se pohybuje mezi 7 až 9 %. Přes optiku geografické segmentace mají největší váhu Evropa (30 % tržeb) a Severní Amerika (30 %). Za zmínku stojí ještě Čína s 10 %.

Slušná dividenda pomáhá k 15% zhodnocení

Nokia přitančila na burzovní parket v Helsinkách na začátku 90. let. Jelikož původní upisovací cena byla jen 0,12 EUR, můžeme dnes konstatovat až 3 700% návratnost investovaného kapitálu. Průměrný roční výkon tak dosahuje 15 %. Nutno však říci, že akcie už viděly lepší časy. V době největšího boomu technologických titulů dosahovala cena až 40 EUR, odkud se postupně vrátila až na současných 5,3 EUR. Posledních pár let nebylo pro Nokii nejlepších a svým akcionářům bohužel nenabídla vyšší výnosy. Proč tomu tak je, si řekneme v dalším odstavci. Určitou kompenzací jsou dividendy, jejichž výnos se i díky nízké ceně akcií pohybuje kolem 3,5 %. Po přičtení této složky výnosu přinesly akcie Nokia zhodnocení za posledních 5 let přibližně 120 %, neboli 15 % ročně.

Nová 5G technologie a geopolitika znamenají novou příležitost

Současný bolehlav pro Nokii představuje levnější čínská konkurence, jmenovitě společnosti Huawei a ZTE, které ji dokážou podstřelit na prodejních cenách díky nižším výrobním nákladům a výhodnému financování ze strany tamní vlády. Před pár lety zároveň skončila poslední vlna rozvoje telekomunikačních sítí, které přešly na technologii 4G. Momentálně se nacházíme v jakémsi limbu, které by však mohlo již brzo skončit. Mobilní operátoři se totiž již v tomto roce chystají začít testovat přenosové soustavy postavené na technologiích 5G. Výhod proti předešlé generaci je mnoho. Rychlejší datové toky, větší spolehlivost a kratší odezva. To vše ocení jak běžní spotřebitelé, tak korporace, které mají svá data uložená na vzdálených serverech a potřebují rychle přenášet obrovské množství informací. K tomu všemu existuje v dnešní geopolitické situaci možnost, že čínští konkurenti budou z trhu vyšachováni kvůli obavám ze špionáže pro jejich vládu. Náznaky toho jsme mohli pozorovat v předešlém roce. Americká administrativa tehdy doporučila neprodávat mobilní telefony od Huawei. ZTE se pro změnu dostalo do hledáčku vlády nedávno, když mu regulátoři odepřeli aktivitu v podstatě na celém americkém trhu. Zmírnění přetlaku na trhu by Nokii zajisté prospělo. Suma sumárum jsou její akcie na míru dělané pro investory, kteří mají rádi technologický sektor a nebojí se trochu riskovat. Jako dodatečný bonus je navíc čeká příjemný tok hotovosti z dividend.