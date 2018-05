Víkendář: Jak vidí současnou americkou a globální realitu bývalý šéf CIA

Bývalý ředitel americké CIA Michael Hayden v rozhovoru pro německý Der Spiegel tvrdí, že americké tajné služby dospěly v lednu tohoto roku k závěru, že Írán plní podmínky jaderné dohody. Prezident Donald Trump podle něj ale „nečiní rozhodnutí na základě objektivní reality“. Namísto toho si předem utvoří nějaký názor, pohled na fungování světa a tomu značně důvěřuje. Zatímco tedy téměř všichni předchozí prezidenti říkali, že volný obchod či imigrace jsou pro Spojené státy v čistém vyjádření přínosem, současný prezident je vnímá jako hrozbu. A jeho chování lze podle bývalého šéfa CIA lehce predikovat.



„Tím hlavním faktorem, který určuje, kudy se Trump vydá, je to, co dělal Obama. Trump totiž koná pravý opak. Ukazuje se to u reformy zdravotnictví, dohody o klimatu, Sýrie, transatlantického partnerství, a nyní u Íránu,“ tvrdí Hayden. Podle něj pak vypovězení dohody s Íránem páchá největší škody na partnerství s Evropou, protože evropské země se nyní mohou právem ptát, zda má jejich názor pro Američany vůbec nějakou hodnotu. Ohledně Trumpovy kritiky tajných služeb se Hayden domnívá, že pro současného amerického prezidenta je rozhodujícím faktorem loajalita, a ne vláda práva. Trumpa tedy zajímá hlavně to, jaký vztah mají lidé v tajných službách k němu samému, a ne k faktům a ke své práci.





Popsaná situace se podle Haydena projevuje i tím, že v Trumpově týmu je stále více lidí, kteří mu jen přizvukují a „snaží se znít stejně jako on“. Ignoraci faktů potvrzuje i to, že Trumpa o zahlcování dohod s Íránem nepřesvědčil ani francouzský prezident Macron ani německá kancléřka Merkelová. „Americká diplomacie chápala, že v dlouhém období jsou nejdůležitější vztahy s partnery, a ne vítězství v jednáních. Současná vláda se ale raduje z toho, kam dotlačila Velkou Británii, Francii a Německo. Vnímá to jako úspěch, ale dlouhodobé náklady takového přístupu jsou náklady reálnými,“ míní bývalý šéf CIA.V mnoha západních zemích probíhá eroze hodnot osvícenství, a to by podle Haydena mělo zajímat i Spojené státy, protože z těchto hodnot pramení rovněž koncept jejich ústavy. Pokud tyto hodnoty padnou, bude ohrožena i ona. Na otázku, proč Trump není ochoten kritizovat Putina za jeho kampaň cílenou na výsledky voleb v USA, Hayden odpověděl, že prostě neví. Nicméně podle něj šlo o další útok vedený z nečekaného směru na slabé místo systému. A systém nyní oslabuje to, že prezident stojí proti tajným službám. Když tak například přijdou s nějakou významnou informací, nemají s ní za kým jít.„Nevím, jaké jsou konkrétní výsledky vyšetřování, ale je zřejmé, že mezi Rusy a lidmi pracujícími pro Trumpa bylo během jeho kampaně skutečně hodně kontaktů. Od poradců až po prezidentova syna. To sice nedokazuje spolupráci, ale ukazuje to na hloupost,“ dodává Hayden.Zdroj: Der Spiegel