PŘIVÁDÍME: Skanska. Stabilní akcie s lákavou dividendou

Skanska je jedním z předních světových stavbařů a developerů se zaměřením na Evropu a USA a má asi 40 tisíc zaměstnanců. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Skanska je osmým dílem v tomto seriálu. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.





STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ:



V roce 1887 byla ve švédském městě Malmö založena společnost Skanska Cementgjuteriet věnující se výrobě betonových konstrukčních prvků. Pro zakladatele Rudolfa Fredrika Berga byl následný přerod na plně stavební společnost logickým krokem. Skanska se pak dlouhá léta podílela na vládních zakázkách, což znamenalo, že stála u budování velké části klíčové švédské infrastruktury, a to včetně cest, elektráren a velkých bytových projektů. V průběhu 20. století začala diverzifikovat své aktivity do Evropy, a následně do celého světa. Jedním z jejich nejzajímavějších projektů bylo stěhování egyptského chrámu Abu Simbel předcházející stavbě Asuánské přehrady v roce 1965. Někteří budou možná znát také kancelářskou budovu 30 St Mary Axe v Londýně dokončenou v roce 2003, známou také jako Okurka kvůli svému příznačnému tvaru. Do našeho prostředí se Skanska dostala na přelomu tisíciletí, kdy převzala kontrolní podíl ve společnosti Inženýrské a průmyslové stavby, a.s. Mezi největší projekt patří vybudování železniční trati v Praze pod Vítkovem nebo Sazka Aréna. Navíc stála za velkým počtem kancelářských a obytných projektů po celé republice.

Celkové tržby společnosti se v roce 2017 vyšplhaly na 16,5 mld. EUR. Přibližně 90 % z toho teče čistě z konstrukčního byznysu, přičemž zbytek tvoří developerské projekty, které jsou krátce po dokončení postoupeny třetí straně. Skanska se celosvětově řadí na osmou pozici největších soukromě vlastněných stavitelů, avšak ´je nutno si uvědomit, že pro tento byznys jsou příznačné velice úzké marže. Ve stejném roce dosáhla Skanska jen na 8% hrubou marži a čistý zisk ve výsledku nedosáhl ani na 0,5 mld. EUR. Z geografického hlediska se společnost zaměřuje jen na rozvinuté trhy. 40 % tržeb generují Spojené státy americké, 25 % Švédsko a zbytek Evropa. Pokusy o průnik na rozvíjející trhy nedopadly úspěšně a společnost byla nucena vycouvat postupně z Asie i Latinské Ameriky.



Primární trh pro akcie Skanska je stockholmská burza, kde se obchodují za 170 SEK (cca 17 EUR). Svého historického maxima dosáhly před dvěma lety, když překročily hladinu 200 SEK (cca 20 EUR). Konstrukční byznys je silně procyklický, což znamená, že když se nedaří ekonomice, reakce na akciích Skanska na sebe nenechá dlouho čekat. Na dlouhodobém vývoji jsou proto patrné silné propady ceny akcií během finanční krize i dot.com bubliny. Od roku 1990 proto Skanska vrátila svým akcionářům jen 200 % jejich investovaného kapitálu, což vychází na cca 4 % ročně. Skanska však kompenzuje své akcionáře štědrou dividendou, kterou můžeme při jejím momentálním 5% výnosu označit za skutečně nadprůměrnou. Celkový výnos (dividenda + zhodnocení akcií) se proto od roku 1990 nachází na skoro 1 000 %.

Naše povídání ukončíme tradičně u dlouhodobé strategie managementu. Ta je bohužel stanovena relativně vágně. Cílem je dosáhnout co nejvyšší návratnosti investovaného kapitálu pro akcionáře, a zároveň pěstovat vysoké profesní standardy a komunitní vztahy. Jakkoliv si management budoucnost maluje, odvíjet se bude od hospodářských cyklů. Současná globální konjuktura ekonomiky vyvolává otázku, zda se momentálně nenacházíme již na jeho vrcholu. Prozatímní výhled je však stabilní, například IMF odhaduje růst globálního HDP na následujících 5 let každý rok o cca 3 %. Věci se však dokážou měnit velice rychle, a proto musí být zájemci o tento titul připraveni případný obrat cyklu trpělivě vysedět a v mezičase si užívat příjmu z dividend.