BCPP 22. května zahájí duální listing 32 vybraných zahraničních emisí

V úterý 22. května zahájí Burza cenných papírů Praha na trhu Free Market obchodování s 32 zahraničními tituly.

Burza cenných papírů Praha uvádí na svůj trh 32 nových zahraničních blue chip emisí. Likviditu budou podporovat společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., Patria Finance, a.s. a Raiffeisen Centrobank AG. Emise budou obchodovány na neregulovaném trhu Free Market. Obchodování bude probíhat v českých korunách, v systému Xetra. Výplatu dividend bude zajišťovat Centrální depozitář cenných papírů.

Seznam emisí:





Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,355 % dceřinou společností holdingu CEESEG AG.

Jiří Kovařík

Ředitel odboru externí komunikace