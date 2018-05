Počet dolarových miliardářů loni poskočil o 15% na 2754. Jejich bohatství stouplo na 9,2 biliónu USD

Podle údajů společnosti Wealth-X se počet dolarových miliardářů v loňském roce zvýšil o rekordních 357 osob respektive 15% na celkových 2 754 osob.Celkové bohatství dolarových miliardářů se zvýšilo o 1,8 biliónu USD respektive 24% na celkových 9,2 biliónu USD 25% respektive 680 miliardářů je z USA a jejich počet se loni zvýšil o 10 osob.Skokanem je v tomto ohledu Čína s 36procentním nárůstem na 338 osob. Bronz patří Německu se 152 miliardáři, bramborovou medaili brala Indii se 104 miliardáři a do OP 5 se vešlo ještě Švýcarsko s 99 dolarovými miliardáři.Jedinou rozvinutou zemí, kde se počet miliardářů snížil byla Velká Británie.Počet dolarových miliardářek loni vůbec poprvé rostl a to hned o výrazných 18% na 321 osob.Nejvíce miliardářů žije v New Yorku (103), 93 v Hong Kongu a bronz v tomto ohledu bralo San Francisco.Nejbohatším člověkem planety je zakladatel Amazonu Jeff Bezos s majetkem 34,2 mld. USD