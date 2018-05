ČNB zpět na výsluní popularity. Důvěra zpět na úrovních před kurzovým závazkem

Agentura STEM v průzkumu veřejného mínění konaném počátkem února zjistila, že důvěra veřejnosti v Českou národní banku se zvýšila na úroveň 3/4. Vrátila se tedy na úrovně před začátkem „kurzového závazku“, neboli intervencí proti hodnotám kurzu sinějším než 27 Kč za euro (listopad 3013 - duben 2017).





V očích veřejnosti tedy ČNB svůj několikaletý boj o záchranu své reputace a pověsti proti některým – a někdy i hodně tvrdým – kritikům vyhrála. Ostatně není divu: hrůzostrašná proroctví o hyperinflaci, decimaci českých úspor v eurech, rozmazlení českých firem vedoucím k neochotě investovat atd. se rozhodně nenaplňují.

(Jak už jsem uvedl dříve například pro HN, česká ekonomika za intervence zaplatila tvrdou cenu: bude trvat řadu let, než ČNB kurzovou ztrátu dokáže splatit a do té doby budou české veřejné rozpočty ochuzeny právě o zisk, který by jinak centrální banka generovala. Přínosem intervencí bylo a je poměrně stabilní cenové prostředí. Mnohamiliardová ztráta ČNB je tak vlastně cenou za investici centrální banky do prosperity české ekonomiky. Exaktně zhodnotit celkovou bilanci kurzového závazku z hlediska dlouhodobé prosperity české ekonomiky by však bylo velmi obtížné i pro špičkové ekonomy, natož pro běžnou populaci.)

Zajímavý je i další výsledek tohoto průzkumu, totiž že důvěra v ČNB stoupá s úrovní vzdělání:





Snad vůbec nejzajímavější je, jakou část agendy ČNB považují lidé při svém hodnocení za nejdůležitější. Přestože v poslední době je ČNB hodně propírána za svou přísnější regulaci hypoték, tento aspekt je nejvýznamnější jen pro 5 % hodnotitelů. Mnohými kritizovaný (jak už bylo řečeno) kurzový závazek spadá do oblasti „kurz koruny a devizové intervence“, která byla přitom hlavní pro celých 27 % hodnotitelů. Známkou vyspělosti české populace (nebo úspěšnosti komunikace samotné ČNB?) může být, že hlavní zákonný úkol ČNB, tedy „udržování cenové stability“, vnímala jako nejdůležitější kritérium největší část dotázaných (31 %).