Čínsko-americký střet, nebo partnerství?

Tak právě tak zní stávající otázka, kterou si kladou finanční trhy. Donald Trump se včera nechal slyšet, že pochybuje o úspěšném dotažení stávajících jednání. Americký prezident se nechal slyšet, že jsou obchodní partneři rozmazlení (platí to dle jeho slov i pro EU), neboť vždy dostanou z USA, co chtějí. Přirozeně může jít o vyjednávací taktiku, trhy nicméně přepnuly do módu opatrnosti. I proto nakonec zavřely s mírnými ztrátami. Dodejme, že Trumpův vyjednávací tým pokračuje v rozhovorech s Čínou. Zažehnání obchodních válek je v konečném důsledku výhodným řešením pro obě strany. Už se objevují zprávy, že Čína hodlá nabídnout snížení obchodního deficitu formou vyšší dovozu výrobků ze zámořské ekonomiky. Spekuluje se o 200 mld. USD ročně, což by Trumpa mohlo uspokojit. I když sám hovořil o částce ještě o 50 mld. USD vyšší.



Jan Šumbera