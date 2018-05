Model výstavby jaderného bloku bude znám až ke konci roku (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Model výstavby jaderného bloku by měl být znám do listopadu.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Ekonomických zpráv se dnes dočkáme především na starém kontinentu. Ráno budou zveřejněny březnové hodnoty bilance běžného účtu za eurozónu. Zajímavá může být i přednáška představitelky Fedu L. Mester na půdě Evropské centrální banky. Ta promluví na téma makroobezřetné měnové politiky. Mester je známá svým jestřábím názorem na rychlejší zvyšování úrokových sazeb.

V Americe dnes v rámci indexu S&P 500 zveřejňují výsledky hospodaření výrobce potravin Campbell Soup a producent zemědělské techniky Deere. Na evropském kontinentu nepředstaví hospodářské výsledky žádná známější společnost.

Société Générale zvýšila doporučení pro irského výrobce alkoholických nápojů C&C Group na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy uzavřely včerejší obchodování v mírných ztrátách. V průběhu obchodování se trhům dařilo, dokud prezident Donald Trump nenaznačil, že chystaná jednání mezi Spojenými státy a Čínou by nemusela přinést očekávané výsledky v podobě zmírnění obchodních sankcí. Index Dow Jones klesl o 0,2 %, S&P 500 ztratil 0,1 % své hodnoty a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,2 %. V rámci indexu S&P 500 klesla především hodnota sektoru utilit (-0,9 %) a telekomunikací (-0,6 %). Energetické společnosti stále posilují (+1,3 %), a to díky rostoucím cenám ropy na světových trzích, které včera atakovaly hranici 80 USD za jeden barel.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují obchodní týden převážně v ziscích. Daří se burzám v Japonsku (+0,4 %), Hongkongu (+0,3 %) či Jižní Koreji (+0,5 %). Ztráty zaznamenávají trhy v Austrálii (-0,1 %) nebo Indii (-0,4 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nejlépe vedlo energetickým společnostem (+2,9 %) a finančním institucím (+1 %). Ztráty zaznamenali hlavně realitní developeři (-0,5 %).

ČEZ

Po včerejším jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku oznámil ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, že konkrétní investorský model výstavby nového jaderného zdroje v ČR by měl být vládě předložen do konce listopadu. Následně by o něm měl kabinet rozhodnout v prosinci. První dokument obsahující komplexní návrh konkrétních kroků s termíny a odpovědností jednotlivých institucí a osob Hüner předloží do konce června. Ve hře jsou stále dvě varianty. Financování celé výstavby v režii ČEZ ve spolupráci se státem a rozdělení ČEZ na dvě části, kdy jednu by vlastnil stát ze 100 %, a ta by realizovala výstavbu nových jaderných bloků. Možnosti financování výstavby zahrnují garanci výkupní ceny elektřiny státem nebo snížení dividendy ČEZ. Třetí dříve diskutovaná možnost, že by ČEZ zřídil stoprocentně jím vlastněnou společnost, která by jaderný zdroj stavěla, nyní podle ministra není diskutována.