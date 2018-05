Výnosy amerických dluhopisů stále pochodují na sever, a tím pádem americký dolar zůstává silný, stejně jako americká ekonomika Nová data zastupují ze včerejška mírně početnější žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA a také překvapivě dobrý výsledek průzkumu průmyslové aktivity v distriktu filadelfského Fedu. Přibývají náznaky, že výrobní sektor na tom byl v květnu docela slušně a tak i první reálnější odhady růstu HDP pro druhý kvartál jsou silné (náš Stopař říká růst 2,7 %).Polský zlotý sice po středeční tiskové konferenci guvernéra NBP krátkodobě posílil, ale včera se jeho oslabování obnovilo. Hlavním faktorem, který tlačí zlotý do defenzivy (stejně jako ostatní emerging markets) jsou stále rostoucí dolarové sazby. Ty jsou mimochodem už i ve středním segmentu výnosové křivky výše než výnosy polských vládních dluhopisů . Ani po středečním zasedání NBP přitom nic nenasvědčuje tomu, že by polská centrální banka chtěla v dohledné době měnovou politiku utáhnout. Výše uvedený názor považujeme za dost opatrný, respektive s ohledem na námi revidovaný výhled na polskou inflaci , sázíme na to, že první zvýšení úroků přijde již v horizontu 12 měsíců. Rychle rostoucí ceny benzínu a slabší zlotý bude tlačit míru inflace zpátky nad 2 %, což při silném trhu práce podle nás vyvolá restriktivní akci ze strany NBP. I proto náš střednědobý výhled pro zlotý zůstává pozitivní, přestože v krátkodobém horizontu může měnový pár EUR/PLN vyšplhat ještě výše než dnes.