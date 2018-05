Tvrdík na kolenou. Bude teď Sparta šéfovat jeho Slavii?.

Hotový kocourkov! Zhruba tak vypadá situace v českém fotbale poté, co kvůli neuhrazenému dluhu ve výší 450 milionů eur přebrala společnost J&T evropskou pobočku CEFC, z jejíhož čela ihned odvolala celé vedení včetně Jaroslava Tvrdíka. Ve výsledku to totiž znamená, že řízení klubu z Edenu přebírá jeden z nejvyšších činitelů Sparty!

Ještě loni křepčili s pohárem pro mistra ligy, teď ale na fotbalisty Slavie možná opět čeká doba temna! A je přitom zcela nepodstatné, zda ještě dokáží vyrvat titul z okovů Plzně nebo ne.



Problém, který teď musí v Edenu řešit, je mnohem závěžnějšího rázu. Kvůli stále neuhrazené pohledávce 450 milionů eur (11,5 miliardy korun) totiž došlo u šéfů Slavie k hotovému zemětřesení. Naštvanému věřiteli, kolosu J&T, došla trpělivost a s okamžitou platností převzal řízení zadlužené společnosti, která tak ze dne na den přišla o své vedení.





A to včetně bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, jenž z hvězdných výšin spadl tvrdě na zem. Odpověď na otázku, zda tomu mohl on sám nějak zabránit, ví nejspíš jen on sám. Jako bláhovost se teď ovšem jeví jeho nedávné vyjádření ve smyslu, že dluh vyřeší pomoc čínského státního konglomerátu CITIC Group. Evidentně nevyřešila...A tak teď nikdo neví, co bude se CEFC dál. A doslova mrak nejistoty se samozřejmě vznáší také nad Edenem. Právě CEFC je totiž téměř stoprocentním vlastníkem Slavie, která by se tak místo vytoužené Ligy mistrů mohla záhy připravovat třeba na zápasy třetí nejvyšší soutěže... Hodně černý scénář, byť i na něj by se mohlo třeba dostat.Potupou je však pro slávisty už jen to, že řízení nad evropskou pobočkou CEFC (a tím de facto i celým červeno-bílým klubem) totiž přebírá vášnivý sparťan. A to ne ledajaký. Do čela krizového managementu se totiž vedle Petra Kubíka postavil Dušan Palcr, jenž je předsedou dozorčí rady Sparty a velkým kamarádem jejího majitele Daniela Křetínského!Může to tedy znamenat, že právě Křetínský teď prostřednictvím Palcra ovládne tábor největšího rivala? A co bude s Tvrdíkem?Odpověď by měly nabídnout už nejbližší dny...